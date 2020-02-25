В Минздраве выяснили, люди каких профессий болеют чаще других

"Любая крупная компания в России имеет возможность один процент от своей прибыли без налогообложения тратить на здоровье своих сотрудников. Они перечисляют взнос в страховые компании, и те берут свой процент. У каждой организации есть свой пакет, но часто его не хватает на всех", — заявила она.