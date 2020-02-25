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В Минздраве выяснили, люди каких профессий болеют чаще других
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РИА Новости

В Минздраве выяснили, люди каких профессий болеют чаще других

06:38 25.02.2020 (обновлено: 13:15 25.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМужчина работает в технопарке "Горизонт" в Москве
Мужчина работает в технопарке Горизонт в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Сотрудники IT-компаний болеют чаще представителей других профессий. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование, проведенное для Минздрава.
Среди наиболее распространенных болезней у сотрудников российских компаний значится грипп, а также острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ).
Выяснилось, что преподаватели и медики простужаются немного реже, чем представители IT-сферы. При этом работники сферы здравоохранения и учителя нередко страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями.
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По словам ведущего научного сотрудника Центра профилактической медицины Ольги Молчановой, эти данные свидетельствуют о повышенном уровне напряжения у тех, кто трудится в больницах и школах.

"Именно эти профессии требуют огромной стрессоустойчивости. Работа учителей связана с постоянным волнением за учеников. Много сил отнимает общение с родителями, а они иногда крайне негативно настроены", — отметила она.

Проблемы с опорно-двигательной системой острее всего чувствуются в IT-сфере, в госструктурах и среди медиков. Молчанова объясняет это тем, что представители таких профессий мало двигаются. С болезнями желудочно-кишечного тракта чаще других сталкиваются программисты, системные администраторы, медики и педагоги.
Депутат Госдумы, заслуженный врач России Татьяна Соломатина рассказала, что добровольное медицинское страхование (ДМС) в основном есть в больших корпорациях.

"Любая крупная компания в России имеет возможность один процент от своей прибыли без налогообложения тратить на здоровье своих сотрудников. Они перечисляют взнос в страховые компании, и те берут свой процент. У каждой организации есть свой пакет, но часто его не хватает на всех", — заявила она.

В Минздраве уточнили, что, согласно исследованию, каждый третий его участник считает, что работодатель должен нести ответственность за здоровье своих сотрудников в рабочее и нерабочее время. В ведомстве добавили, что практически все руководители организаций осознают важность ответственности за своих работников.
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Ольга МолчановаОРВИЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Госдума РФРоссияОбщество
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