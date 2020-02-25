Трамп назвал аферой сообщения о российской помощи Сандерсу

Он также вновь высказал мысль, что такой же аферой были и предыдущие действия разведки и демократов, в частности расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о "сговоре Трампа с Россией", который не подтвердился, а также ряд других эпизодов.

В свою очередь Сандерс в беседе с журналистами на прошлой неделе подтвердил, что спецслужбы еще месяц назад предупреждали его и других кандидатов, что Россия будет вмешиваться в предвыборную кампанию. Однако политик не упомянул, что ему известно о якобы попытках помочь именно ему. По мнению сенатора, публикация в Washington Post не случайно появилась только сейчас в ходе праймериз.