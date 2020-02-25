Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-25T06:10+0300
https://ria.ru/20200225/1565152525.html
Трамп назвал аферой сообщения о российской помощи Сандерсу
https://cdn23.img.ria.ru/images/155308/82/1553088235_0:129:2768:1686_1036x0_80_0_0_3eda672d32f686bc90568ee9c3115e43.jpg
РИА Новости

Трамп назвал аферой сообщения о российской помощи Сандерсу

06:10 25.02.2020
1888
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заподозрил разведку страны и демократов в сговоре против кандидата в президенты Берни Сандерса, который возглавляет предвыборную гонку.
В пятницу накануне выборов в Неваде в США разразился скандал. С одной стороны, CNN со ссылкой на высокопоставленные источники в разведке сообщал, что Россия якобы пытается сделать все возможное, чтобы Дональд Трамп остался президентом. С другой, газета Washington Post со ссылкой на другие свои источники сообщала, что Россия якобы пытается помочь другому кандидату на номинацию от Демократической партии США - Берни Сандерсу. Тот в ответ на публикацию заявил, что не нуждается в такой помощи и призвал РФ "держаться подальше" от американских выборов. О каком именно содействии шла речь, издание не уточнило.
"Они (разведка – ред.) якобы сказали Сумасшедшему Берни, что Россия смотрит (помогает – ред.) на него, а не на меня. Это все большая афера между разведкой и демократами. Они хотят, чтобы Берни вышел (из предвыборной кампании), и ненавидят "Трампа", - написал президент в Twitter.
Он также вновь высказал мысль, что такой же аферой были и предыдущие действия разведки и демократов, в частности расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о "сговоре Трампа с Россией", который не подтвердился, а также ряд других эпизодов.
Здание посольства России в США
04:59
Российское посольство прокомментировало "вмешательство в выборы в США"
Ранее президент уже выразил недоумение тем, что ему никто не сообщил о том, что Россия якобы вмешивается в выборы в США на стороне Сандерса. Характерно, что помощник главы государства по национальной безопасности Роберт О`Брайен заявлял, что слышал от ФБР, что Россия хотела бы победы этого политика на выборах, потому что он будет тратить меньше денег на оборону, чем нынешняя администрация.
В свою очередь Сандерс в беседе с журналистами на прошлой неделе подтвердил, что спецслужбы еще месяц назад предупреждали его и других кандидатов, что Россия будет вмешиваться в предвыборную кампанию. Однако политик не упомянул, что ему известно о якобы попытках помочь именно ему. По мнению сенатора, публикация в Washington Post не случайно появилась только сейчас в ходе праймериз.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "параноидальными" сообщения о вмешательстве РФ в праймериз в США, отметив, что в Кремле ожидают роста таких "новостей" по мере приближения выборов.
Кандидат в президенты США демократ Берни Сандерс
Вчера, 08:00
Это позор: Трамп и его главный противник объявлены "проектами Путина"
6201002
Обсудить 0
ФБРБерни СандерсДональд ТрампДемократическая партия СШАРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Певица MARUV
Maruv нецензурно ответила критикам празднования 23 Февраля
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Малышева дала совет пенсионерам, которым не по карману лечение у нее
Краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Эксперт объяснил смену маршрута судна для "Северного потока — 2"
Американский ракетный эсминец USS Ross (DDG 71)
В США объяснили заход эсминца Ross в Черное море
Краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Способное достроить "Северный поток — 2" судно изменило маршрут
Автомобили скорой помощи в Италии
На юге Италии выявили первый случай заражения коронавирусом
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров предложил назвать район Грозного именем героя ВОВ
Американский ракетный эсминец USS Ross (DDG 71)
Американский эсминец зашел в Черное море
Визовый центр
Новые правила Шенгена: что изменилось в выдаче виз
Британская актриса Гвендолин Кристи и американская автор-исполнительница Мадонна Луиз Чикконе
Мадонна опасно пошутила про "Игру престолов"
Коронавирус
Китайский вирус грозит обрушить мощь США. А что с Россией?
Двигатель, разработанный украинским промышленным предприятием Мотор Сич на выставке Aviation Expo China в Пекине
США победили Китай в Киеве: "Мотор Сич" достанется американцам
Министр обороны СССР Дмитрий Язов
Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов
Мужчина с пенсией
В Совфеде объяснили, из-за чего меняется размер пенсии
Вид острова Тенерифе
СМИ: на Тенерифе изолировали отель, где у постояльца нашли коронавирус
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:57Назарбаев оценил перспективы развития ЕАЭС
14:55В Челябинской области три человека погибли и трое пострадали в ДТП
14:54Минск подписал протокол с Москвой о компенсации за "грязную" нефть
14:52В Австрии подтвердили первые два случая заражения коронавирусом
14:52Зеленский предложил Ахметову приватизировать неприбыльные шахты
14:51Трамп пообещал рост рынков в случае победы на президентских выборах
14:51Лавров проводит переговоры с главой МИД Венесуэлы
14:50Власти Бахрейна запретили подданным ездить в Иран из-за коронавируса
14:50В Испании задержала членов преступной сети, торгующей медикаментами
14:49В аэропорту Праги выделили спецкоридоры для прилетающих из Италии
14:45Эксперт рассказал, как коронавирус может ослабить рубль
14:44На северо-востоке Тайваня произошло землетрясение магнитудой 4,9
14:41Мишустин призвал найти баланс по тарифам на электроэнергию в регионах
14:41Лавров провел встречу с главой МИД Армении
14:41Зеленский поручил провести полный аудит угольной отрасли
14:40В Италии взлетели цены на медицинские маски и дезинфицирующие гели
14:39Экс-генпрокурору Узбекистана вынесли приговор за коррупцию
14:38Сибирские ученые разработали препарат для лечения гриппа
14:36Саргсян призвал собравшихся у суда сторонников вернуться домой
14:35Защита Ассанжа заявила о недопустимом обращении с ним в тюрьме
Лента новостейМолния