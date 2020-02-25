Трамп назвал аферой сообщения о российской помощи Сандерсу

ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заподозрил разведку страны и демократов в сговоре против кандидата в президенты Берни Сандерса, который возглавляет предвыборную гонку.
В пятницу накануне выборов в Неваде в США разразился скандал. С одной стороны, CNN со ссылкой на высокопоставленные источники в разведке сообщал, что Россия якобы пытается сделать все возможное, чтобы Дональд Трамп остался президентом. С другой, газета Washington Post со ссылкой на другие свои источники сообщала, что Россия якобы пытается помочь другому кандидату на номинацию от Демократической партии США - Берни Сандерсу. Тот в ответ на публикацию заявил, что не нуждается в такой помощи и призвал РФ "держаться подальше" от американских выборов. О каком именно содействии шла речь, издание не уточнило.
"Они (разведка – ред.) якобы сказали Сумасшедшему Берни, что Россия смотрит (помогает – ред.) на него, а не на меня. Это все большая афера между разведкой и демократами. Они хотят, чтобы Берни вышел (из предвыборной кампании), и ненавидят "Трампа", - написал президент в Twitter.
Он также вновь высказал мысль, что такой же аферой были и предыдущие действия разведки и демократов, в частности расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о "сговоре Трампа с Россией", который не подтвердился, а также ряд других эпизодов.
Ранее президент уже выразил недоумение тем, что ему никто не сообщил о том, что Россия якобы вмешивается в выборы в США на стороне Сандерса. Характерно, что помощник главы государства по национальной безопасности Роберт О`Брайен заявлял, что слышал от ФБР, что Россия хотела бы победы этого политика на выборах, потому что он будет тратить меньше денег на оборону, чем нынешняя администрация.
В свою очередь Сандерс в беседе с журналистами на прошлой неделе подтвердил, что спецслужбы еще месяц назад предупреждали его и других кандидатов, что Россия будет вмешиваться в предвыборную кампанию. Однако политик не упомянул, что ему известно о якобы попытках помочь именно ему. По мнению сенатора, публикация в Washington Post не случайно появилась только сейчас в ходе праймериз.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "параноидальными" сообщения о вмешательстве РФ в праймериз в США, отметив, что в Кремле ожидают роста таких "новостей" по мере приближения выборов.