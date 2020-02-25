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СМИ узнали об угрозе закрытия нескольких сахарных заводов в России
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РИА Новости

СМИ узнали об угрозе закрытия нескольких сахарных заводов в России

05:34 25.02.2020 (обновлено: 13:27 25.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСахар на конвейерной ленте на сахарном заводе
Сахар на конвейерной ленте на сахарном заводе
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать сахарные заводы, чьи суммарные мощности превышают 150 тысяч тонн. Об этом газете "Ведомости" рассказал глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин.
По его словам, в группе риска находятся такие предприятия, как Мелеузовский сахарный завод в Башкирии, Нурлатский сахарный завод в Татарстане и Товарковский сахарный завод в Тульской области.
Бодин отметил, что среднегодовые цены на сахар не позволяют поддерживать необходимый уровень рентабельности предприятий.
Он считает, что если ситуация не изменится, то под угрозой закрытия окажутся и другие заводы.
По данным Союзроссахара, с 2016 года объем производства свекловичного сахара в России превышает потребление, что привело к формированию товарных запасов. В текущем сезоне он может превысить 6,7 миллиона тонн при потреблении 5,8-5,9 миллиона тонн.
Склад сахара. Архивное фото
16 июля 2019, 11:11
В России рухнули оптовые цены на сахар, пишут СМИ
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Обсудить 276
Андрей БодинСоюзроссахарРеспублика БашкортостанСахарРеспублика Татарстан (Татарстан)РоссияТульская областьЭкономика
Популярные комментарии
Сахар и хлеб - стратегические отрасли!
25 февраля, 06:29
Гамельнский Крысолов
174514012
Надеюсь, правительство примет очередной правильно решение и поддержит нерентабельные заводы за счет россиян.
25 февраля, 06:38
ЛКЛысый Кучерявый
102304023
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