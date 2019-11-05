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РИА Новости

ФАС допустила банкротство ряда сахарных заводов из-за падения цен на рынке

16:59 05.11.2019 (обновлено: 17:00 05.11.2019)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПриёмка и хранение свеклы на сахарном заводе
Приёмка и хранение свеклы на сахарном заводе
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Приёмка и хранение свеклы на сахарном заводе. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ допускает банкротство в среднесрочной перспективе ряда российских сахарных заводов из-за падения цен на сахар, говорится в материалах к заседанию в Совфеде секции экспертного совета о состоянии рынка сахара.
"ФАС России озабочена складывающейся на рынке сахара ситуацией в связи с беспрецедентным падением цен на данную продукцию на внутреннем рынке в связи с накоплением значительных запасов на внутреннем рынке. Несмотря на то, что в краткосрочной перспективе такое падение цен выгодно для потребителей, в среднесрочной перспективе это может привести к банкротству целого ряда сахарных заводов, и, прежде всего, тех, которые не входят у вертикально-интегрированные агрохолдинги", - говорится в материалах.
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"При этом многие из них являются градообразующими предприятиями, обеспечивающими налоговые поступления в региональный бюджет. Будущие банкротства могут привести к существенному изменению расстановки сил на этом рынке и возникновению доминирующих компаний", - добавляется в материалах. Там отмечается, что всего в России действовало 75 сахарных заводов, расположенных в 22 регионах страны.
ФАС указывает, что служба постоянно рассматривает вопросы, касающиеся функционирования и развития рынка сахара, проводит анализы состояния конкуренции и ценовой ситуации на рынке. С точки зрения цен, как уточняет ведомство, для рынка сахара характерны стабильность внутреннего спроса и его неэластичность по цене. Для рынка также характерно сезонное колебание цен, кроме того, он существенно реагирует на предложения по сахару.
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Превышение предложения сахара с учетом переходящих остатков над объемом потребления приводит к значительному снижению цен, указывает ведомство. По данным Союзроссахара, на которые ссылается служба, с 2016 года объем производства свекловичного сахара в РФ превышает объем потребления, что привело к формированию товарных запасов. В текущем сезоне 2019-2020 годов объем производства свекловичного сахара в России может превысить 6,7 миллиона тонн при потреблении 5,8-5,9 миллиона тонн.
"В условиях ограниченности и неэластичности спроса на внутреннем рынке поставки сахара на экспорт могут стать решением проблемы поддержания на рынке оптимальных цен, обеспечивающих уровень собственного производства сахара, позволяющих полностью обеспечить потребности внутреннего рынка, и не допустить ухудшения состояния конкуренции", - заключается в материалах.
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Федеральная антимонопольная служба РФРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Убийство отечественного производства продолжается.
5 ноября, 17:12
Д Доктор Виа
1200011
"Сынок", а помнишь государство банкам помогало, ну вот и тут вполне могло бы помочь. Но я уверен что это маловероятно.
5 ноября, 17:40
Д Доктор Виа
1100102
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