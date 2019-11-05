ФАС допустила банкротство ряда сахарных заводов из-за падения цен на рынке

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ допускает банкротство в среднесрочной перспективе ряда российских сахарных заводов из-за падения цен на сахар, говорится в материалах к заседанию в Совфеде секции экспертного совета о состоянии рынка сахара.

"ФАС России озабочена складывающейся на рынке сахара ситуацией в связи с беспрецедентным падением цен на данную продукцию на внутреннем рынке в связи с накоплением значительных запасов на внутреннем рынке. Несмотря на то, что в краткосрочной перспективе такое падение цен выгодно для потребителей, в среднесрочной перспективе это может привести к банкротству целого ряда сахарных заводов, и, прежде всего, тех, которые не входят у вертикально-интегрированные агрохолдинги", - говорится в материалах.

"При этом многие из них являются градообразующими предприятиями, обеспечивающими налоговые поступления в региональный бюджет. Будущие банкротства могут привести к существенному изменению расстановки сил на этом рынке и возникновению доминирующих компаний", - добавляется в материалах. Там отмечается, что всего в России действовало 75 сахарных заводов, расположенных в 22 регионах страны.

ФАС указывает, что служба постоянно рассматривает вопросы, касающиеся функционирования и развития рынка сахара, проводит анализы состояния конкуренции и ценовой ситуации на рынке. С точки зрения цен, как уточняет ведомство, для рынка сахара характерны стабильность внутреннего спроса и его неэластичность по цене. Для рынка также характерно сезонное колебание цен, кроме того, он существенно реагирует на предложения по сахару.

Превышение предложения сахара с учетом переходящих остатков над объемом потребления приводит к значительному снижению цен, указывает ведомство. По данным Союзроссахара, на которые ссылается служба, с 2016 года объем производства свекловичного сахара в РФ превышает объем потребления, что привело к формированию товарных запасов. В текущем сезоне 2019-2020 годов объем производства свекловичного сахара в России может превысить 6,7 миллиона тонн при потреблении 5,8-5,9 миллиона тонн.