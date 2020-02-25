Шепелев рассказал, что собирается делать после ухода с Первого канала

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, чем намерен заняться после ухода с Первого канала.
"Меня сейчас, понятно, много спрашивают о том, что же дальше? Где смотреть? Что будешь делать? Последнее время я часто вспоминаю фразу, что "самое важное в жизни — найти своих и успокоиться", — написал он в инстаграме.
Шепелев подчеркнул, что намерен последовать этому высказыванию, однако перед этим пообещал отвезти сына в горы.
Ранее он, комментируя решение покинуть Первый канал, заявил, что "любые перемены всегда к лучшему". Телеведущий также заверил, что увольнение произошло обоюдному согласию. На "первом" последние три года Шепелев был ведущим программы "На самом деле", выходившей в эфир в прайм-тайм.