Шепелев рассказал, что собирается делать после ухода с Первого канала

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) 24 Фев 2020 в 4:53 PST

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Шепелев подчеркнул, что намерен последовать этому высказыванию, однако перед этим пообещал отвезти сына в горы.