Шепелев обратился к зрителям после ухода с Первого канала

"Это взвешенное решение. И, безусловно, не драма", — сказал шоумен.

Как заметил Шепелев, некоторые комментарии в соцсетях выглядят так, как будто он "умер" и его "больше нет".

"Это очень смешно! Пожалуйста, никакой трагедии", — обратился к подписчикам ведущий, добавив, что у него все в полном порядке.

Шепелев заявил, что прислушивается к себе и делает то, что считает правильным. По его словам, любые перемены всегда к лучшему.

Шоумен поблагодарил поклонников "за добрые слова, поддержку и напутствие".