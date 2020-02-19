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2020-02-19T18:11+0300
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Шепелев обратился к зрителям после ухода с Первого канала
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РИА Новости

Шепелев обратился к зрителям после ухода с Первого канала

15:10 19.02.2020 (обновлено: 18:11 19.02.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТелеведущий Дмитрий Шепелев
Телеведущий Дмитрий Шепелев
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Телеведущий Дмитрий Шепелев призвал поклонников не волноваться из-за его ухода с Первого канала. Соответствующее видео он опубликовал в сториз в Instagram.
"Это взвешенное решение. И, безусловно, не драма", — сказал шоумен.
Как заметил Шепелев, некоторые комментарии в соцсетях выглядят так, как будто он "умер" и его "больше нет".
"Это очень смешно! Пожалуйста, никакой трагедии", — обратился к подписчикам ведущий, добавив, что у него все в полном порядке.
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Шоумен поблагодарил поклонников "за добрые слова, поддержку и напутствие".
Накануне телеведущий сообщил, что покидает Первый канал. В пресс-службе вещателя РИА Новости подтвердили эту информацию. Как Шепелев написал в Instagram, его уход не связан ни с какими конфликтами или взаимными претензиями. Решение было принято по обоюдному согласию, добавил он.
Дмитрий Шепелев
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Обсудить 11
КультураШоу-бизнесДмитрий ШепелевПервый канал (телеканал)Общество
Популярные комментарии
Своих поклонников :):):)) смешно . Это какие ? Которые смотрели как он ребёнка делит с бабушкой и дедушкой ? Или какие ? Может те кто смотрит его отвратительную программу ?:)
19 февраля, 17:04
kkareninbt2008.karenin
70200014
Ну, налогов-то он заплатил побольше вашего.
19 февраля, 16:11
Серый Wolf
21100133
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