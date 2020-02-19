Шепелев обратился к зрителям после ухода с Первого канала

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Телеведущий Дмитрий Шепелев призвал поклонников не волноваться из-за его ухода с Первого канала. Соответствующее видео он опубликовал в сториз в Instagram.
"Это взвешенное решение. И, безусловно, не драма", — сказал шоумен.
Как заметил Шепелев, некоторые комментарии в соцсетях выглядят так, как будто он "умер" и его "больше нет".
"Это очень смешно! Пожалуйста, никакой трагедии", — обратился к подписчикам ведущий, добавив, что у него все в полном порядке.
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Шепелев заявил, что прислушивается к себе и делает то, что считает правильным. По его словам, любые перемены всегда к лучшему.
Шоумен поблагодарил поклонников "за добрые слова, поддержку и напутствие".
Накануне телеведущий сообщил, что покидает Первый канал. В пресс-службе вещателя РИА Новости подтвердили эту информацию. Как Шепелев написал в Instagram, его уход не связан ни с какими конфликтами или взаимными претензиями. Решение было принято по обоюдному согласию, добавил он.
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