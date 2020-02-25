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Россия третий сезон подряд может стать лидером по экспорту пшеницы
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РИА Новости

Россия третий сезон подряд может стать лидером по экспорту пшеницы

04:52 25.02.2020 (обновлено: 14:03 25.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка пшеницы в Краснодарском крае
Уборка пшеницы в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Уборка пшеницы в Краснодарском крае. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Россия в ‪2019-2020‬ сельскохозяйственном году сможет снова стать мировым лидером по экспорту пшеницы, повторив рекорды двух предыдущих сезонов, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.
Урожай сельхозкультуры в 2020 году претендует на второе место после рекордного 2017 года, уже влияя на биржевые цены, но это лишь предварительные оценки: бесснежная теплая зима чревата отсутствием достаточного количества влаги с начала вегетации, а погодный фактор все больше становится "черным лебедем" для аграриев.
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Россия по итогам ‪2017-2018‬ сельскохозяйственного года (с 1 июля 2017 по 30 июня 2018 года) заняла первое место в мире по экспорту пшеницы (40,449 миллиона тонн) и сохранила этот статус в ‪2018-2019‬ сельскохозяйственном году (с 1 июля 2018 по 30 июня 2019 года), поставив на внешний рынок 35,2 миллиона тонн пшеницы.
В текущем сезоне ‪2019-2020‬ первое место снова может оказаться у России. Минсельхоз ожидает, что поставки пшеницы за рубеж в текущем сельхозгоду составят 36 миллионов тонн, прогнозы экспертов отрасли — в диапазоне 32-42 миллиона тонн.
"Думаю, по экспорту пшеницы Россия сохранит свое лидерство: несмотря на снижение цен, объем поставок из России на текущий момент — самый крупный", — сказал директор департамента стратегического маркетинга "Русагротранса" Игорь Павенский.

Прогнозы

Он считает, что Россия может экспортировать 32,6 миллиона тонн пшеницы (с учетом стран ЕАЭС). Минимальная оценка - 32 миллиона тонн (если экспортные цены продолжат падать, а аналогичного снижения на внутреннем рынке не будет). Экспорт зерна оценивается в 41,8 миллиона тонн (включая ЕАЭС).
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По оценке Павенского, на середину февраля РФ поставила на мировой рынок почти 25 миллионов тонн пшеницы, а ЕС – 18,9 миллиона тонн (включая дурум и муку). Оптимистический прогноз экспорта из ЕС (32 миллиона тонн), возможно, не реализуется, если Евросоюз очень существенно не нарастит темпы. "В результате РФ может опередить с отрывом в 1,5-2 миллиона тонн. На третьем месте идут США с возможными поставками 27,5 миллиона тонн", - сказал Павенский.
Начальник отдела аналитики и прогнозирования Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Олег Суханов считает, что экспорт зерна из РФ может составить 42 миллиона тонн; если исключить страны ЕАЭС и зернобобовые культуры - не более 40 миллионов тонн, "что, вероятно, и будет официальной цифрой экспорта в сезоне". Экспорт пшеницы он оценивает в размере 31,9 миллиона тонн.
"В новом сельхозгоду Россия, скорее всего, сохранит лидерство по экспорту пшеницы, в частности, на фоне сокращения площадей под озимые в США и, возможно, под яровую пшеницу. На Украине также площади сева озимой пшеницы были снижены, что может привести и к сокращению урожая", - считает Суханов.
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Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут также оценивает экспорт пшеницы в текущем сезоне примерно в 42 миллиона тонн (с учетом ЕАЭС). "Сейчас экспорт достаточно вялый, внутренние цены весьма высоки и не вполне адекватны мировому рынку. И вопрос, насколько реализуются тренды на снижение внутренних цен", — добавил он.

Новый урожай и цены

Экспортные цены на пшеницу начали достаточно активно снижаться с начала февраля, c 235 долларов за тонну до текущего уровня в районе 218 долларов, говорит Павенский. Причина - достаточно высокое предложение европейской пшеницы и хорошие прогнозы по Причерноморскому региону. Кроме того, коронавирус оказывает давление на все товарные рынки, пояснил эксперт.
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Негативным фактором могут стать и ожидания нового урожая: хотя окончательные прогнозы делать еще рано, они являются существенной причиной ценовых движений в биржевой торговле.

"Урожай пшеницы в России в 2020 году, по нашим прогнозам, может составить порядка 80 миллионов тонн (есть оценки и выше этого уровня), что тоже влияет на экспорт, являясь одним из основных факторов. Данный уровень может быть вторым рекордным показателем после 2017 года, когда валовой сбор пшеницы составил 86 миллионов тонн", — считает Павенский.

По словам Суханова, форвардные контракты на поставку пшеницы в апреле-мае в моменте котируются ниже, чем текущие ценовые уровни, а на поставку нового урожая — опустились даже ниже 200 долларов за тонну.
"Объем предложения зерна в мире все еще большой, но многие покупатели уже в значительной степени удовлетворили свои потребности, кроме того, в текущих ценах уже закладываются прогнозы по новому урожаю, которые порой даже сверхоптимистичные. Поэтому факторов поддержки ценам на пшеницу в экспортном направлении я пока не вижу, за исключением валютных курсов", — сказал эксперт.
Базовая оценка ИКАР по валовому сбору пшеницы в новом сезоне — 79,5-80 миллионов тонн, максимальная оценка — 84 миллиона тонн при условии благоприятной погоды.
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"На основе размера площадей и текущего состояния озимых пока с некоторой уверенностью можно говорить лишь о том, что урожай будет выше прошлого года на 7-8%, но это пока достаточно далеко от рекорда 2017 года (86,003 миллиона тонн - ред.)", — считает эксперт ИКАРа.
Между тем, российская пшеница в этом году достаточно неплохо проявила себя с точки зрения маржинальности практически во всех регионах, поэтому есть стимул увеличить и площади яровых посевы, добавил Суханов. Он не исключил их роста, вопреки плановым показателям, на ‪150-200‬ тысяч гектаров в целом по стране.
"Фактор поддержки — сохраняющийся спрос на сибирское зерно со стороны Казахстана, где в рамках диверсификации отрасли площади под пшеницу были сокращены в пользу других культур, а также механизм субсидирования железнодорожного тарифа", — пояснил эксперт.

Больше влаги

Хотя озимые пока в хорошем состоянии, и посевы больше, чем в прошлом году, проблема низкого почвенного запаса влаги в некоторых регионах создает риски для урожая уже в начале весенней вегетации. "Поэтому мы считаем, что пока рано говорить о каких-то рекордах. Рекордными на данный момент являются площади сева озимой пшеницы", — заметил Суханов.
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"Погода – важный и сложно прогнозируемый фактор, а для текущих погодных условий вообще нет аналогов, с которыми можно было бы сравнивать. Схожая ситуация и в других странах", — добавил он.
"Пока озимые чувствуют себя неплохо, и есть надежда, конечно, на то, что пройдут осадки – либо смешанные, либо жидкие, либо в твердой фазе, - которые пополнят запасы продуктивной влаги", — сказала доцент РГАУ-МСХА им К.А. Тимирязева Елена Дронова. Она обратила внимание, что если для центральных регионов опасность заключается в вымерзании озимых (при условии длительного похолодания без снега), то для южных регионов страшна именно засуха, которая может понизить виды на урожай.
По словам Корбута, прогнозы по урожаю пшеницы можно делать пока лишь на основании текущего состояния и сохранности озимых. "Учитывая, что посевная площадь была рекордная, потери могут составить 5-7%, и если дальше погода позволит, провести соответствующие подкормки, будет достаточное увлажнение и так далее, можно уйти и за 82-83 миллиона тонн по пшенице", — считает глава отраслевой ассоциации.
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пшеницаМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)РоссияЭкономика
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