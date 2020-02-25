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Эксперт оценил обвал фондового рынка США из-за коронавируса
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РИА Новости

Эксперт оценил обвал фондового рынка США из-за коронавируса

03:11 25.02.2020
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© AP Photo / Richard DrewТрейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже
Трейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже
© AP Photo / Richard Drew
Трейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости. Небывалый обвал фондового рынка США в понедельник связан с тем, что рынок недооценил влияние коронавируса на мировую экономику, разрушаются многочисленные торговые цепочки, связанные на Китаем, кроме того, сохраняется высокий уровень неопределённости в части того, как ситуация будет развиваться дальше, заявил РИА Новости эксперт американского института CSIS Скотт Макдоналд.
Ведущие американские фондовые индексы на закрытии торгов в понедельник резко падали - более чем на 3%, что связано с опасениями вокруг распространения коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
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На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи по состоянию на 16.00 (0.00 мск) индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) упал на 3,44% - до 27996,26 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 3,61%, до 9231,090 пункта (минутами ранее падал более чем на 4%). Индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 3,09% - до 3234,59 пункта.
"Рынок недооценил ситуацию вокруг коронавируса. Сейчас понятно, что нанесен огромный ущерб китайской экономике и непонятно, когда она восстановится. В связи с этим идет разрушение многочисленных глобальных торговых цепочек, связанных с Китаем. А еще сохраняется серьезная неопределённость. Когда мы из этого всего выберемся и как, непонятно", - заявил Макдоналд.
Он добавил, что "прогнозы насчет возвращения экономики к прежним позициям сейчас давать очень сложно. Это, конечно, не эпидемия испанки в 1918 году, но очень серьезная проблема".
При этом Макдоналд не исключил, что ситуация в Китае заставит многие компании США прислушаться к призыву президента Дональда и задуматься о том, чтобы более активно переводить свои бизнесы обратно в США.
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Распространение нового коронавирусаНью-Йоркская фондовая биржаКитайЦентр стратегических и международных исследованийСШАВ миреЭкономика
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