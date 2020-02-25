Названы регионы с наибольшим количеством автомобильных аварий

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Количество автомобильных аварий в российских регионах в 2019 году снизилось на 2,2% по сравнению с предыдущим годом, меньше всего ДТП с пострадавшими зарегистрировано в Количество автомобильных аварий в российских регионах в 2019 году снизилось на 2,2% по сравнению с предыдущим годом, меньше всего ДТП с пострадавшими зарегистрировано в Чеченской Республике , больше всего — в Туве, свидетельствует исследование РИА Новости.

В 2019 году, по данным МВД , в России было зарегистрировано 164,4 тысячи ДТП с пострадавшими, что на 2,2% меньше, чем в предыдущем году. Количество пострадавших в ДТП также снизилось — число погибших сократилось по сравнению с 2018 годом на 6,8%, а раненых — на 1,9%. Вместе с тем, количество ДТП снижается не во всех регионах, а аварийность на дорогах в разных субъектах Федерации различается существенно.

Для оценки уровня аварийности на дорогах эксперты РИА Новости составили рейтинг регионов. Он строится на основе ранжирования регионов по количеству ДТП с пострадавшими в 2019 году на 100 тысяч единиц автотранспортных средств, которые включают автобусы, грузовые и легковые автомобили.

В рейтинг также включены данные по динамике ДТП с пострадавшими и числу пострадавших в ДТП на 100 тысяч жителей региона. В целом по Российской Федерации по итогам 2019 года на 100 тысяч единиц автотранспорта приходится 294 ДТП с пострадавшими. Лучше общероссийского уровня ситуация в 28 регионах.

Лидеры и аутсайдеры

Как следует из проведенного исследования, самая низкая аварийность с пострадавшими на дорогах зафиксирована в Чеченской Республике, где по итогам 2019 года на 100 тысяч единиц автотранспорта приходится 76 ДТП с пострадавшими.

За ней следуют Чукотский автономный округ, Свердловская область, Республика Ингушетия, Ростовская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Московская область, Новосибирская область, Томская область и Республика Дагестан, где количество ДТП с пострадавшими на 100 тысяч единиц автотранспорта меньше 200.

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Замыкает рейтинг Республика Тыва с показателем 858 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч автомобилей, что почти в три раза выше общероссийского уровня и в 1,7 раза больше, чем в занимающей предпоследнее место Ярославской области.

Еще в пяти регионах: Амурской области, Тюменской области, Карачаево-Черкесской Республике, Владимирской области и Омской области количество ДТП с пострадавшими на 100 тысяч единиц автотранспорта находится в диапазоне от 450 до 500.

Между прочим Рост числа аварийности на дорогах: в чем причины ДТП?

Количество ДТП в 2019 году снизилось по сравнению с предыдущим годом в 58 регионах. Лидером по снижению является Чукотский автономный округ, а также Ростовская область, Новосибирская область и Республика Саха (Якутия). Наиболее существенно — более чем на 10% — количество ДТП выросло в Чеченской Республике, Севастополе, Магаданской области и Республике Марий Эл.

ДТП с пострадавшими и погибшими

В семи регионах число пострадавших в ДТП не превысило 0,1% населения.

Лидером по числу пострадавших (погибших и раненых) в ДТП являются Чеченская Республика и Чукотский автономный округ, где на 100 тысяч человек населения приходится соответственно 34 и 36 пострадавших в ДТП.

В пяти регионах число пострадавших в ДТП изменяется в диапазоне от 0,07% до 0,1% населения. Это Республика Ингушетия, Республика Дагестан, Москва, Ненецкий автономный округ, Томская область.