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Пушков рассказал о ложной версии распространения коронавируса
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РИА Новости

Пушков рассказал о ложной версии распространения коронавируса

01:33 25.02.2020 (обновлено: 06:54 25.02.2020)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСенатор Совфеда Алексей Пушков
Сенатор Совфеда Алексей Пушков
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Сенатор Совфеда Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Некоторые сообщения про распространение нового коронавируса являются глупостями, заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Сенатор отметил, что ранее якобы существовала версия, согласно которой возбудитель заболевания поражает только азиатские народы, однако это не так.
"В Италии уже шесть человек скончались от коронавируса, и это не китайцы. Сразу было ясно: версия, будто вирус поражает только китайцев и другие азиатские народы, — полная глупость. Ряд стран закрыли границы с Ираном, где уже умерли восемь человек. Турция приостановила авиасообщение с Ираном", — написал парламентарий в твиттере.
Власти Китая в конце прошлого года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. Специалисты установили, что возбудителем болезни оказался новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения, а недугу присвоили название COVID-19.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
В материковом Китае число зараженных превысило 77 тысяч человек, скончались 2663, выздоровели более 27 тысяч.
В последнее время крупные вспышки коронавируса были отмечены за пределами Китая, где он первоначально возник, в том числе в Южной Корее, Иране и Италии.
Для борьбы с распространением вируса российское правительство ранее запретило въезд китайским гражданам, закрыло участки границы с КНР на Дальнем Востоке, снизило количество пересечений границы с Монголией, отменило рабочие визы, а из провинции Хубэй вывезли находящихся там россиян.
Авиаперелеты в КНР приостановили, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили и железнодорожное сообщение с Китаем.
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Распространение нового коронавирусаСовет Федерации РФВОЗАлексей ПушковКитайТурцияРоссияУханьИранИталияВ мире
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