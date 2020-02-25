Эксперт объяснил смену маршрута судна для "Северного потока — 2"

"С одной стороны, Севморпуть короче, и там меньше рисков, связанных с возможным вмешательством неких третьих лиц. С другой стороны, есть проблемы, сопряженные с ледовой обстановкой на маршруте. Сейчас вести "Академика Черского" по Севморпути тяжело", – считает эксперт.