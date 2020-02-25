Эксперт объяснил смену маршрута судна для "Северного потока — 2"

МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов предположил в беседе с НСН, что судно "Академик Черский" готовят к прохождению по Северному морскому пути.
Накануне появилась информация, что "Академик Черский" изменил маршрут и вместо Сингапура плывет в порт Коломбо. Принадлежащий "Газпрому" трубоукладчик должен был прибыть 22 февраля в Сингапур, однако изменил маршрут.
"С одной стороны, Севморпуть короче, и там меньше рисков, связанных с возможным вмешательством неких третьих лиц. С другой стороны, есть проблемы, сопряженные с ледовой обстановкой на маршруте. Сейчас вести "Академика Черского" по Севморпути тяжело", – считает эксперт.
Фролов отметил, что у судна есть еще около полугода, чтобы добраться до пункта выполнения работ по завершению газопровода "Северный поток — 2" и уложиться в скорректированные планы по достройке проекта.
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По данным порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Vesselfinder, при текущей скорости трубоукладчик прибудет в порт столицы Шри-Ланки примерно в середине марта. При этом судно до сих пор продолжает движение в сторону Сингапура.
Санкции против "Северного потока — 2"
В конце прошлого года США ввели санкции против проекта. Так, американские власти потребовали от ведущих строительство компаний прекратить прокладку газопровода. Вашингтон неоднократно критиковал проект, поскольку планировал продвигать собственный сжиженный природный газ на европейском рынке.
Швейцарская Allseas, которая занималась укладкой труб, приостановила работы. Для завершения строительство осталось уложить около 160 километров. Глава Минэнерго допускал, что газопровод достроят при помощи "Академика Черского". При этом министр отмечал, что это требует дополнительной подготовки судна.
"Никогда не говори никогда"
Ранее министр энергетики США Дэн Бруйетт заявил, что Москва не сможет самостоятельно достроить газопровод. По его словам, Россия якобы не обладает необходимыми для укладки труб технологиями.
В "Газпроме" не согласились со словами американского министра. Так, официальный представитель госкорпорации Сергей Куприянов призвал Бруйетта не спешить с выводами.
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Как отметили российские политики, Москва примет необходимые шаги, чтобы успешно завершить строительство.
Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, финансирующей проект, уверен, что Россия сможет завершить строительство "Северного потока — 2". Он подчеркнул, что для прокладки труб на небольшой глубине "не требуются супертехнологии", а необходимо лишь найти подходящее судно.
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