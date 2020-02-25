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2020-02-25T00:53+0300
https://ria.ru/20200225/1565150412.html
Эксперт объяснил смену маршрута судна для "Северного потока — 2"
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РИА Новости

Эксперт объяснил смену маршрута судна для "Северного потока — 2"

00:53 25.02.2020
285046
© Фото : Газпром флотКраново-монтажное трубоукладочное судно "Академик Черский"
Краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
© Фото : Газпром флот
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов предположил в беседе с НСН, что судно "Академик Черский" готовят к прохождению по Северному морскому пути.
Накануне появилась информация, что "Академик Черский" изменил маршрут и вместо Сингапура плывет в порт Коломбо. Принадлежащий "Газпрому" трубоукладчик должен был прибыть 22 февраля в Сингапур, однако изменил маршрут.

"С одной стороны, Севморпуть короче, и там меньше рисков, связанных с возможным вмешательством неких третьих лиц. С другой стороны, есть проблемы, сопряженные с ледовой обстановкой на маршруте. Сейчас вести "Академика Черского" по Севморпути тяжело", – считает эксперт.

Фролов отметил, что у судна есть еще около полугода, чтобы добраться до пункта выполнения работ по завершению газопровода "Северный поток — 2" и уложиться в скорректированные планы по достройке проекта.
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По данным порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Vesselfinder, при текущей скорости трубоукладчик прибудет в порт столицы Шри-Ланки примерно в середине марта. При этом судно до сих пор продолжает движение в сторону Сингапура.

Санкции против "Северного потока — 2"

В конце прошлого года США ввели санкции против проекта. Так, американские власти потребовали от ведущих строительство компаний прекратить прокладку газопровода. Вашингтон неоднократно критиковал проект, поскольку планировал продвигать собственный сжиженный природный газ на европейском рынке.
Швейцарская Allseas, которая занималась укладкой труб, приостановила работы. Для завершения строительство осталось уложить около 160 километров. Глава Минэнерго допускал, что газопровод достроят при помощи "Академика Черского". При этом министр отмечал, что это требует дополнительной подготовки судна.
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Ранее министр энергетики США Дэн Бруйетт заявил, что Москва не сможет самостоятельно достроить газопровод. По его словам, Россия якобы не обладает необходимыми для укладки труб технологиями.
В "Газпроме" не согласились со словами американского министра. Так, официальный представитель госкорпорации Сергей Куприянов призвал Бруйетта не спешить с выводами.
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"Северный поток — 2"
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Обсудить 43
Академик Черский (судно)Санкции США против "Северного потока — 2"Дэн БруйеттСингапурСеверный поток — 2Северный морской путьOMVСергей КуприяновАлександр ФроловГазпромМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)КоломбоРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Да не возможно это! Нет у нас в России подобных технологий, чтобы переоборудовать это судно. Правда на Украине в Николаеве есть какие-то наработки, но украинцы нам сейчас по известным причинам помогать не будут.
25 февраля, 03:15
прполковник русской армии
1816003170
Ага, дойдет до Коломбо, что в Индийском океане а потом развернется и пойдет к Берингову проливу... Для бешеной собаки 3000 миль - не крюк?)))
25 февраля, 04:19
ЮПЮрий П
691722250
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