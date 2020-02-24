Способное достроить "Северный поток – 2" судно поменяло маршрут

МОСКВА ,24 фев – РИА Новости. Судно "Академик Черский" изменило маршрут и вместо . Судно "Академик Черский" изменило маршрут и вместо Сингапура плывет в порт Коломбо, свидетельствуют данные порталов по отслеживания судов Marine Traffic и Vesselfinder.

Принадлежащий " Газпрому " трубоукладчик должен был прибыть 22 февраля в Сингапур, однако сегодня изменил маршрут.

Как пишет портал, при текущей скорости судно прибудет в порт столицы Шри-Ланки примерно в середине марта. При этом судно до сих пор продолжает движение в сторону Сингапура.

Санкции против "Северного потока – 2"

В конце 2019-го американские власти ввели санкции против проекта. Так, США потребовали от ведущих строительство компаний прекратить прокладку газопровода.

Вашингтон неоднократно критиковал проект, поскольку планировал продвигать собственный сжиженный природный газ на европейском рынке.

Allseas, которая занималась укладкой труб, уже приостановила работы. Для завершения строительство осталось уложить около 160 километров.

Глава Минэнерго Allseas допускал, что газопровод достроят при помощи "Академика Черского". При этом министр отмечал, что это требует дополнительной подготовки судна.

"Никогда не говори никогда"

Ранее министр энергетики США Дэн Бруйетт заявлял, что Москва не сможет самостоятельно достроить газопровод. По его словам, Россия не обладает необходимыми для укладки труб технологиями.

Однако в "Газпроме" не согласились со словами американского министра.

Так, официальный представитель госкорпорации Сергей Куприянов призвал Бруйетта не спешить с выводами.

"Никогда не говори никогда", - сказал он в комментарии РБК.

Российские политики также отметили, что Москва примет необходимые шаги, чтобы успешно завершить строительство.

Райан Зеле, глава глава австрийской нефтегазовой компании OMV , финансирующей проект, выразил уверенность, что Россия сможет завершить строительство "Северного потока – 2".

Он подчеркнул, что для прокладки труб на небольшой глубине "не требуются супертехнологии", а необходимо лишь найти подходящее судно.

"Обесточить Россию"

Директор Института стратегического планирования Александр Гусев выразил схожее мнение, отметив, что американский министр ошибается в своих оценках.

По словам эксперта, США очень хотят, чтобы Москва не достроила газопровод. Как отметил специалист, у Вашингтона на это есть несколько причин. Первая – оставить европейских рынок без природного газа.

"Вторая причина – обесточить Россию, потому что " Северный поток — 2 " – это улица с двусторонним движением, это выгода и для Европы, и для России", - сказал эксперт.

Он отметил ,что "Академик Черский" способен достроить газопровод.

"Кроме того, у нас есть несколько плавучих барж, которые работают не на очень больших глубинах, правда, но этого будет достаточно, чтобы достроить ту часть, которая будет выходить на сушу", - объяснил Гусев.