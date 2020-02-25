В Триполи оценили присутствие турецких военных

По словам министра иностранных дел заседающего в Триполи кабмина, контролирующего лишь часть территории страны, "целью турецкого присутствия в Ливии является защита гражданских лиц".
"Турецкое присутствие сбалансировало ситуацию на земле… если бы не присутствие Турции в Ливии сегодня, то правительство национального согласия не могло бы удерживать свои сегодняшние позиции", - цитирует министра интернет-издание Akhbar Libya24.
Ранее ливийские СМИ сообщали, что турецкие ВМФ доставляют в столицу Ливии Триполи солдат и танки.
21 февраля, 13:43Сказано в эфиреВостоковед оценила условия Хафтара для прекращения боев в Ливии Командующий ЛНА маршал Халифа Хафтар назвал условия для прекращения боев в Ливии. В эфире радио Sputnik политолог, востоковед Карине Геворгян высказала мнение, что противостояния сложно избежать, и объяснила почему.
В конце ноября 2019 года турецкий лидер Тайип Эрдоган и глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж подписали вызвавшие осуждение в регионе меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. После одобрения турецким парламентом 2 января оказания военной поддержки Ливии Анкара 6 января заявила, что направила военных на помощь Сарраджу. По словам Эрдогана, Турция пока не отправляла войска в Ливию, там присутствуют лишь турецкие военные советники.
22 февраля, 23:05В Триполи предложили США разместить базу для сдерживания России
В субботу президент Турции Тайип Эрдоган заявил о гибели нескольких турецких военных в Ливии, не уточнив их число.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля этого года не прекращает попыток захватить Триполи.