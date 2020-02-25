В Триполи оценили присутствие турецких военных

"Турецкое присутствие сбалансировало ситуацию на земле… если бы не присутствие Турции в Ливии сегодня, то правительство национального согласия не могло бы удерживать свои сегодняшние позиции", - цитирует министра интернет-издание Akhbar Libya24.

Востоковед оценила условия Хафтара для прекращения боев в Ливии Командующий ЛНА маршал Халифа Хафтар назвал условия для прекращения боев в Ливии. В эфире радио Sputnik политолог, востоковед Карине Геворгян высказала мнение, что противостояния сложно избежать, и объяснила почему.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля этого года не прекращает попыток захватить Триполи.