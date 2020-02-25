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В Триполи оценили присутствие турецких военных
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РИА Новости

В Триполи оценили присутствие турецких военных

00:42 25.02.2020
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкБоевые действия в Ливии
Боевые действия в Ливии
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Боевые действия в Ливии. Архивное фото
КАИР, 25 фев - РИА Новости. Присутствие турецких военных в Ливии сбалансировало ситуацию под Триполи, завил в понедельник глава МИД ливийского правительства национального согласия (ПНС) Мухаммед ат-Тахер Сияла.
По словам министра иностранных дел заседающего в Триполи кабмина, контролирующего лишь часть территории страны, "целью турецкого присутствия в Ливии является защита гражданских лиц".
"Турецкое присутствие сбалансировало ситуацию на земле… если бы не присутствие Турции в Ливии сегодня, то правительство национального согласия не могло бы удерживать свои сегодняшние позиции", - цитирует министра интернет-издание Akhbar Libya24.
Ранее ливийские СМИ сообщали, что турецкие ВМФ доставляют в столицу Ливии Триполи солдат и танки.
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В конце ноября 2019 года турецкий лидер Тайип Эрдоган и глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж подписали вызвавшие осуждение в регионе меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. После одобрения турецким парламентом 2 января оказания военной поддержки Ливии Анкара 6 января заявила, что направила военных на помощь Сарраджу. По словам Эрдогана, Турция пока не отправляла войска в Ливию, там присутствуют лишь турецкие военные советники.
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После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля этого года не прекращает попыток захватить Триполи.
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Правительство национального согласия Ливии (ПНС)Файез ас-СарраджХалифа ХафтарТриполиЛивияТурцияВ мире
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