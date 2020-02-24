СМИ узнали о возможном ответе США на выдворение Китаем репортеров WSJ

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. США рассматривают возможность выдворения китайских журналистов в ответ на лишение аккредитации трех журналистов американского издания Wall Street Journal , сообщает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.

МИД КНР аннулировал аккредитацию трех журналистов издания Wall Street Journal из-за статьи по теме коронавируса "Китай - настоящий больной Азии". МИД Китая сообщил, что в статье дискредитированы усилия китайского правительства и народа в борьбе с эпидемией, а редакторы газеты еще и дали ей "сенсационный расистский заголовок, что вызвало крайнее возмущение китайского народа и осуждение международного сообщества".

Как сообщает агентство, возможные варианты ответных мер планировалось обсудить в Белом доме на совещании высших должностных лиц администрации во главе с заместителем советника по национальной безопасности Мэттом Поттингером, который ранее был журналистом WSJ в Пекине.

По информации агентства, ведутся активные обсуждения о том, насколько суровыми должны быть ответные меры. По его данным, некоторые выступают за выдворение десятков или даже сотен китайских журналистов, в то время как другие заявляют, что это юридически невозможно или не соответствует американским ценностям в отношении свободы печати.

"Данное выдворение – это еще одна попытка контролировать прессу и помешать читателям со всего мира и инвесторам читать важные сообщения о Китае", - заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Уллиот. Как передает агентство, хотя Уллиот отказался комментировать конкретные рассматриваемые меры, по его словам, данный шаг Китая является "вопиющим поступком".

Раннее госсекретарь США Майк Помпео в опубликованном заявлении заявил , что США осуждают выдворение Китаем трех журналистов американского издания. В свою очередь официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что аннулирование аккредитаций трех корреспондентов Wall Street Journal из-за оскорбительной статьи не является вопросом свободы слова, как об этом говорит Помпео.