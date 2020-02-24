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2020-02-24T23:57+0300
https://ria.ru/20200224/1565149988.html
СМИ узнали о возможном ответе США на выдворение Китаем репортеров WSJ
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РИА Новости

СМИ узнали о возможном ответе США на выдворение Китаем репортеров WSJ

23:57 24.02.2020
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© REUTERS / Thomas PeterМедицинский работник с термометром на контрольно-пропускном пункте в Китае
Медицинский работник с термометром на контрольно-пропускном пункте в Китае
© REUTERS / Thomas Peter
Медицинский работник с термометром на контрольно-пропускном пункте в Китае
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. США рассматривают возможность выдворения китайских журналистов в ответ на лишение аккредитации трех журналистов американского издания Wall Street Journal, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
МИД КНР аннулировал аккредитацию трех журналистов издания Wall Street Journal из-за статьи по теме коронавируса "Китай - настоящий больной Азии". МИД Китая сообщил, что в статье дискредитированы усилия китайского правительства и народа в борьбе с эпидемией, а редакторы газеты еще и дали ей "сенсационный расистский заголовок, что вызвало крайнее возмущение китайского народа и осуждение международного сообщества".
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Как сообщает агентство, возможные варианты ответных мер планировалось обсудить в Белом доме на совещании высших должностных лиц администрации во главе с заместителем советника по национальной безопасности Мэттом Поттингером, который ранее был журналистом WSJ в Пекине.
По информации агентства, ведутся активные обсуждения о том, насколько суровыми должны быть ответные меры. По его данным, некоторые выступают за выдворение десятков или даже сотен китайских журналистов, в то время как другие заявляют, что это юридически невозможно или не соответствует американским ценностям в отношении свободы печати.
"Данное выдворение – это еще одна попытка контролировать прессу и помешать читателям со всего мира и инвесторам читать важные сообщения о Китае", - заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Уллиот. Как передает агентство, хотя Уллиот отказался комментировать конкретные рассматриваемые меры, по его словам, данный шаг Китая является "вопиющим поступком".
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Раннее госсекретарь США Майк Помпео в опубликованном заявлении заявил, что США осуждают выдворение Китаем трех журналистов американского издания. В свою очередь официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что аннулирование аккредитаций трех корреспондентов Wall Street Journal из-за оскорбительной статьи не является вопросом свободы слова, как об этом говорит Помпео.
Статья Wall Street Journal от 3 февраля посвящена усилиям Китая по сдерживанию эпидемии коронавируса и попыткам оживить экономику страны. Авторы статьи критикуют власти КНР за "далеко не впечатляющий" первоначальный ответ на вспышку заболевания. На фоне закрывающихся фабрик и городов, пишет издание, "уверенность в коммунистической партии Китая пошатнулась как внутри страны, так и за ее пределами". Издание прогнозирует, что последствия эпидемии будут, прежде всего, экономическими. В ближайшей перспективе Китай ожидает резкий спад темпов экономического роста, в дальнейшем - мировой тренд среди глобальных компаний "декитаизировать" свои цепочки поставок, утверждает WSJ.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаМайк ПомпеоКоронавирусыThe Wall Street JournalМИД КНРПекинКитайСШАВ мире
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