Помпео осудил выдворение Китаем трех журналистов Wall Street Journal

Он выразил надежду, что "китайский народ будет получать такой же доступ к точной информации и свободе слова, как и американский".

Ранее официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что внешнеполитическое ведомство Китая аннулировало аккредитацию трех журналистов издания Wall Street Journal из-за статьи по теме коронавируса "Китай - настоящий больной Азии", носящей "расово-дискриминационный характер". По его словам, "Китай сделал WSJ строгое представление, разъяснил свою твердую и справедливую позицию, потребовал от издания осознать всю серьезность данной ошибки, принести официальные публичные извинения, провести расследование и наказать ответственных".

Статья Wall Street Journal от 3 февраля посвящена усилиям Китая по сдерживанию эпидемии коронавируса и попыткам оживить экономику страны. Авторы статьи критикуют власти КНР за "далеко не впечатляющий" первоначальный ответ на вспышку заболевания. На фоне закрывающихся фабрик и городов, пишет издание, "уверенность в коммунистической партии Китая пошатнулась как внутри страны, так и за ее пределами". Издание прогнозирует, что последствия эпидемии будут, прежде всего, экономическими. В ближайшей перспективе Китай ожидает резкий спад темпов экономического роста, в дальнейшем - мировой тренд среди глобальных компаний "декитаизировать" свои цепочки поставок, утверждает WSJ.