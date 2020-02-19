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2020-02-19T20:58+0300
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Помпео осудил выдворение Китаем трех журналистов Wall Street Journal
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РИА Новости

Помпео осудил выдворение Китаем трех журналистов Wall Street Journal

20:58 19.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. США осуждают выдворение Китаем трех журналистов американского издания Wall Street Journal из-за их статьи о коронавирусе, говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео.
"США осуждают выдворение Китаем трех иностранных корреспондентов Wall Street Journal. Зрелые, ответственные страны понимают, что свободные СМИ сообщают о фактах и выражают мнения. Верный ответ на это - представление контраргументов, а не ограничение свободы слова", - отметил Помпео.
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Он выразил надежду, что "китайский народ будет получать такой же доступ к точной информации и свободе слова, как и американский".
Ранее официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что внешнеполитическое ведомство Китая аннулировало аккредитацию трех журналистов издания Wall Street Journal из-за статьи по теме коронавируса "Китай - настоящий больной Азии", носящей "расово-дискриминационный характер". По его словам, "Китай сделал WSJ строгое представление, разъяснил свою твердую и справедливую позицию, потребовал от издания осознать всю серьезность данной ошибки, принести официальные публичные извинения, провести расследование и наказать ответственных".
Статья Wall Street Journal от 3 февраля посвящена усилиям Китая по сдерживанию эпидемии коронавируса и попыткам оживить экономику страны. Авторы статьи критикуют власти КНР за "далеко не впечатляющий" первоначальный ответ на вспышку заболевания. На фоне закрывающихся фабрик и городов, пишет издание, "уверенность в коммунистической партии Китая пошатнулась как внутри страны, так и за ее пределами". Издание прогнозирует, что последствия эпидемии будут, прежде всего, экономическими. В ближайшей перспективе Китай ожидает резкий спад темпов экономического роста, в дальнейшем - мировой тренд среди глобальных компаний "декитаизировать" свои цепочки поставок, утверждает WSJ.
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55300262
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Распространение нового коронавирусаМайк ПомпеоКоронавирусыThe Wall Street JournalМИД КНРКитайСШАВ мире
Популярные комментарии
Молодцы китайцы. И нам надо их опыт перенимать.
19 февраля, 21:05
aabs1954
1300000
Думаю, что каждая страна должна выдворять журналистов, которые в такой трагический момент ведут пропаганду против этой страны...
19 февраля, 21:17
Alex Grosh
1300000
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