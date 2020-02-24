Главы минобороны Турции и Великобритании обсудили ситуацию в Идлибе

АНКАРА, 24 фев - РИА Новости. Министр обороны Турции Хулуси Акар обсудил по телефону с британским коллегой Беном Уоллесом ситуацию в сирийском Идлибе, сообщает турецкое минобороны.
"Наш министр провел телефонный разговор с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом. Министры обменялись мнениями прежде всего по Идлибу, обсудив также темы обороны, безопасности и оборонной промышленности", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства.
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Ранее турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Турция пока не получила удовлетворяющего ее результата на переговорах с РФ по сирийскому Идлибу и готова к началу военной операции в этом регионе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это худшим сценарием.
Эрдоган также заявлял, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.
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Глава МИД России Сергей Лавров заявил ранее, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала от террористов вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса. В свою очередь вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу страна выполнила.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
*Запрещенная в России террористическая организация
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