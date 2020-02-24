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В Германии рассказали о ходе следствия по инциденту с автомобилем
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РИА Новости

В Германии рассказали о ходе следствия по инциденту с автомобилем

21:10 24.02.2020 (обновлено: 09:52 25.02.2020)
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© REUTERS / Thilo SchmuelgenКриминалисты работают на месте происшествия в Фолькмарсене, Германия, де автомобиль въехал в толпу людей во время карнавального праздника. 24 февраля 2020
Криминалисты работают на месте происшествия в Фолькмарсене, Германия, де автомобиль въехал в толпу людей во время карнавального праздника. 24 февраля 2020
© REUTERS / Thilo Schmuelgen
Криминалисты работают на месте происшествия в Фолькмарсене, Германия, де автомобиль въехал в толпу людей во время карнавального праздника. 24 февраля 2020
БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне рассматривает наезд на толпу в Фолькмарзене, в результате которого пострадали 30 человек, как покушение на убийство, говорится в пресс-релизе ведомства.
Прокуратура подтвердила данные СМИ, что в результате инцидента пострадали около 30 человек, некоторые получили серьезные повреждения. Среди потерпевших есть дети.
Люди на месте происшествия в Фолькмарзене, Германия, где автомобиль въехал в толпу людей во время карнавального праздника. 24 февраля 2020
Вчера, 17:51
Полиция задержала водителя автомобиля, въехавшего в толпу в Германии
Водитель автомобиля, въехавшего в толпу в немецком Фолькмарзене, получил травмы, допросы начнутся после выздоровления.
"Обвиняемый будет предоставлен следователям, как только это позволит состояние здоровья", - добавляет прокуратура.
Мотивы действий обвиняемого - 29-летнего местного жителя с немецким гражданством - пока не установлены. "Следствие будет работать во всех направлениях", - говорится в сообщении.
В понедельник автомобиль въехал в толпу на карнавальном шествии в Фолькмарзене на севере Гессена. Издание Bild сообщило о более 30 пострадавших, из них треть получила серьезные травмы.
Инцидент произошел на карнавале по случаю "Розового понедельника" (Rosenmontag). Этот день традиционно считает кульминацией "карнавального сезона". Столицей карнавала является Кельн. Фолькмарзен - небольшой город с населением около 7 тысяч человек на севере Гессена, расположен в 30 километрах от города Кассель.
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