СМИ сообщили число пострадавших при наезде автомобиля в Германии

По данным газеты, треть пострадавших получили серьезные повреждения. Издание не уточняет источник информации.
Ранее полиция сообщила, что несколько человек пострадали после того, как автомобиль въехал в толпу в городе Фолькмарзен, федеральная земля Гессен. Инцидент произошел во время традиционного карнавала. Причины произошедшего полиция пока не установила.
Причины инцидента пока не ясны. При этом немецкие СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают, что якобы автомобиль объехал ограждение и, набрав скорость, въехал в толпу. Кроме того, очевидцы заявляют, что у них возникло ощущение, что автомобиль прицельно ехал на детей.
В полиции заявляют, что пока рано говорить, въехал ли автомобиль в толпу намеренно. Стражи порядка призывают очевидцев происшествия не публиковать фото- и видеоматериалы в соцсетях, а передавать их полиции через специальный портал. Кроме того, управление полиции Северного Гессена призывает воздерживаться от спекуляций.
Инцидент произошел на карнавале по случаю "Розового понедельника" (Rosenmontag). Этот день традиционно считается кульминацией "карнавального сезона". Столицей карнавала является Кельн. Фолькмарзен - небольшой город с населением около 7 тысяч человек на севере Гессена, расположен в 30 километрах от города Кассель.
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