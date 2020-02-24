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СМИ сообщили число пострадавших при наезде автомобиля в Германии
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РИА Новости

СМИ сообщили число пострадавших при наезде автомобиля в Германии

18:45 24.02.2020 (обновлено: 20:45 24.02.2020)
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© REUTERS / Elmar Schulten/Waldeckische LandeszeitungЛюди на месте происшествия в Фолькмарзене, Германия, где автомобиль въехал в толпу людей во время карнавального праздника. 24 февраля 2020
Люди на месте происшествия в Фолькмарзене, Германия, где автомобиль въехал в толпу людей во время карнавального праздника. 24 февраля 2020
© REUTERS / Elmar Schulten/Waldeckische Landeszeitung
БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. Число пострадавших в результате наезда автомобиля на толпу в немецком Фолькмарзене превысило 30 человек, сообщает издание Bild.
По данным газеты, треть пострадавших получили серьезные повреждения. Издание не уточняет источник информации.
Люди на месте происшествия в Фолькмарзене, Германия, где автомобиль въехал в толпу людей во время карнавального праздника. 24 февраля 2020
17:51
Полиция задержала водителя автомобиля, въехавшего в толпу в Германии
Ранее полиция сообщила, что несколько человек пострадали после того, как автомобиль въехал в толпу в городе Фолькмарзен, федеральная земля Гессен. Инцидент произошел во время традиционного карнавала. Причины произошедшего полиция пока не установила.
Причины инцидента пока не ясны. При этом немецкие СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают, что якобы автомобиль объехал ограждение и, набрав скорость, въехал в толпу. Кроме того, очевидцы заявляют, что у них возникло ощущение, что автомобиль прицельно ехал на детей.
В полиции заявляют, что пока рано говорить, въехал ли автомобиль в толпу намеренно. Стражи порядка призывают очевидцев происшествия не публиковать фото- и видеоматериалы в соцсетях, а передавать их полиции через специальный портал. Кроме того, управление полиции Северного Гессена призывает воздерживаться от спекуляций.
Инцидент произошел на карнавале по случаю "Розового понедельника" (Rosenmontag). Этот день традиционно считается кульминацией "карнавального сезона". Столицей карнавала является Кельн. Фолькмарзен - небольшой город с населением около 7 тысяч человек на севере Гессена, расположен в 30 километрах от города Кассель.
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