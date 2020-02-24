СМИ сообщили число пострадавших при наезде автомобиля в Германии

Люди на месте происшествия в Фолькмарзене, Германия, где автомобиль въехал в толпу людей во время карнавального праздника. 24 февраля 2020

БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. Число пострадавших в результате наезда автомобиля на толпу в Число пострадавших в результате наезда автомобиля на толпу в немецком Фолькмарзене превысило 30 человек, сообщает издание Bild

По данным газеты, треть пострадавших получили серьезные повреждения. Издание не уточняет источник информации.

Ранее полиция сообщила, что несколько человек пострадали после того, как автомобиль въехал в толпу в городе Фолькмарзен, федеральная земля Гессен. Инцидент произошел во время традиционного карнавала. Причины произошедшего полиция пока не установила.

Причины инцидента пока не ясны. При этом немецкие СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают, что якобы автомобиль объехал ограждение и, набрав скорость, въехал в толпу. Кроме того, очевидцы заявляют, что у них возникло ощущение, что автомобиль прицельно ехал на детей.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

В полиции заявляют, что пока рано говорить, въехал ли автомобиль в толпу намеренно. Стражи порядка призывают очевидцев происшествия не публиковать фото- и видеоматериалы в соцсетях, а передавать их полиции через специальный портал. Кроме того, управление полиции Северного Гессена призывает воздерживаться от спекуляций.