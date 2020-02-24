В Госдуме ответили на слова Дуды об "агрессии" России против Украины

Ранее Дуда обвинил Россию в "агрессии" и "оккупации" Крыма и юго-востока Украины. По его словам, которые приводит издание Sieci, Россия "поддерживает так называемых сепаратистов и проявляет агрессию в отношении других стран", а также "демонстрирует силу, даже нарушая воздушное пространство".

"Видимо, Анджей Дуда очень благодарен украинскому президенту за поддержку в его фальсификации истории, касающейся начала Второй мировой войны. И поэтому Анджей Дуда заиграл в одну дуду с украинским лидером, причем музыкальный инструмент, как говорится, антироссийского звучания", - сказал Бальбек РИА Новости.

По словам депутата, России от подобных заявлений "ни холодно, ни жарко". Бальбек отметил, что Дуда уже показал себя "не самым выдающимся политиком".

"Вот и остается ему играть дуэтом с другим таким же, ничем себя не проявившим Владимиром Зеленским", - сказал он.