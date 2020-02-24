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В Госдуме ответили на слова Дуды об "агрессии" России против Украины
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РИА Новости

В Госдуме ответили на слова Дуды об "агрессии" России против Украины

21:05 24.02.2020 (обновлено: 21:06 24.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловРуслан Бальбек
Руслан Бальбек
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Руслан Бальбек . Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда, обвиняя Россию в "агрессии" против Украины, "играет дуэтом" с украинским президентом Владимиром Зеленским, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
Ранее Дуда обвинил Россию в "агрессии" и "оккупации" Крыма и юго-востока Украины. По его словам, которые приводит издание Sieci, Россия "поддерживает так называемых сепаратистов и проявляет агрессию в отношении других стран", а также "демонстрирует силу, даже нарушая воздушное пространство".
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"Видимо, Анджей Дуда очень благодарен украинскому президенту за поддержку в его фальсификации истории, касающейся начала Второй мировой войны. И поэтому Анджей Дуда заиграл в одну дуду с украинским лидером, причем музыкальный инструмент, как говорится, антироссийского звучания", - сказал Бальбек РИА Новости.
По словам депутата, России от подобных заявлений "ни холодно, ни жарко". Бальбек отметил, что Дуда уже показал себя "не самым выдающимся политиком".
"Вот и остается ему играть дуэтом с другим таким же, ничем себя не проявившим Владимиром Зеленским", - сказал он.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Московский Кремль
11 февраля, 08:00
В Польше придумали, как заставить Россию сдаться
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Ситуация на УкраинеАнджей ДудаРуслан БальбекГосдума РФВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРеспублика КрымРоссияУкраинаВ мире
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