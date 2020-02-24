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Фигурант дела Гандзюк обжаловал решение об экстрадиции из Болгарии
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РИА Новости

Фигурант дела Гандзюк обжаловал решение об экстрадиции из Болгарии

20:53 24.02.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции
Автомобиль украинской полиции
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
КИЕВ, 24 фев - РИА Новости. Подозреваемый в нападении на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк бывший помощник экс-депутата облсовета Алексей Левин подал апелляцию на решение суда о его экстрадиции из Болгарии на Украину, сообщил его адвокат Михаил Величко в своем аккаунте в соцсети Facebook.
Ранее офис генпрокурора Украины информировал о задержании и аресте в Болгарии подозреваемого в нападении на Гандзюк. В ведомстве заявили, что документы, необходимые для экстрадиции Левина на Украину, переданы правоохранительным органам Болгарии.
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"Экстрадиция Алексея Левина откладывается, клиентом принято решение подать апелляцию на решение болгарского суда о его экстрадиции по запросу офиса ГПУ в Украину", - написал Величко.
Гандзюк в июле 2018 года облили кислотой. Через несколько месяцев она скончалась в киевской больнице. Правоохранители расследовали дело о покушении на убийство, однако после смерти потерпевшей изменили квалификацию на заказное убийство. Следствие установило всех предполагаемых заказчиков и организаторов убийства Гандзюк.
Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщал, что в организации убийства подозревают главу Херсонского областного совета Владислава Мангера. Подозреваемый был арестован с правом внесения залога в почти 2,5 миллиона гривен (около 104 тысяч долларов), а после его внесения вышел на свободу. Позже подозрение Мангеру заменили на "заказ причинения телесных повреждений". По версии следствия, Мангер вместе с Левиным заказали нанесение тяжких телесных повреждений Гандзюк, повлекших ее смерть.
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Ситуация на УкраинеЕкатерина ГандзюкЮрий ЛуценкоХерсонБолгарияУкраинаВ мире
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