Фигурант дела Гандзюк обжаловал решение об экстрадиции из Болгарии

КИЕВ, 24 фев - РИА Новости. Подозреваемый в нападении на советницу мэра Херсона Подозреваемый в нападении на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк бывший помощник экс-депутата облсовета Алексей Левин подал апелляцию на решение суда о его экстрадиции из Болгарии на Украину, сообщил его адвокат Михаил Величко в своем аккаунте в соцсети Facebook

Ранее офис генпрокурора Украины информировал о задержании и аресте в Болгарии подозреваемого в нападении на Гандзюк. В ведомстве заявили, что документы, необходимые для экстрадиции Левина на Украину, переданы правоохранительным органам Болгарии.

"Экстрадиция Алексея Левина откладывается, клиентом принято решение подать апелляцию на решение болгарского суда о его экстрадиции по запросу офиса ГПУ в Украину", - написал Величко.

Гандзюк в июле 2018 года облили кислотой. Через несколько месяцев она скончалась в киевской больнице. Правоохранители расследовали дело о покушении на убийство, однако после смерти потерпевшей изменили квалификацию на заказное убийство. Следствие установило всех предполагаемых заказчиков и организаторов убийства Гандзюк.