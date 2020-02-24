Генконсульство прокомментировало инцидент с автомобилем в Германии

БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. Генеральное консульство РФ во Франкфурте сообщило, что выясняет, есть ли россияне среди пострадавших после наезда машины на карнавальное шествие в Фолькмарзене.
"В городе Фолькмарзен (федеральная земля Гессен) 24.02.2020 водитель грузовика въехал в участников карнавального шествия. По предварительным данным, пострадали не менее 15 человек. Генеральное консульство находится в постоянном контакте с правоохранительными органами Гессена на предмет установления гражданства пострадавших в результате совершенного преступления", - говорится в сообщении генконсульства.
Ранее полиция сообщила, что автомобиль въехал в толпу на карнавальном шествии в Фолькмарзене на севере Гессена. По данным издания Bild, пострадали более 30 человек, из них треть получила серьезные травмы.
Инцидент произошел на карнавале по случаю "Розового понедельника" (Rosenmontag). Этот день традиционно считает кульминацией "карнавального сезона". Столицей карнавала является Кельн. Фолькмарзен - небольшой город с населением около 7 тысяч человек на севере Гессена, расположен в 30 километрах от города Кассель.