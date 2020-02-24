"Нафтогаз" объявил о снижении цены на газ для украинцев

КИЕВ, 24 фев - РИА Новости. "Нафтогаз" сообщил о снижении в феврале цены на газ для населения на 15 процентов.
В январе цены на голубое топливо на нужды жителей страны также были снижены на 15 процентов.
Как отметили в компании, февральская стоимость "является самой низкой оптовой ценой "Нафтогаза" для населения с апреля 2016 года".
Украинские власти обязали компанию продавать голубое топливо по цене, сформированной по специальной формуле.
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