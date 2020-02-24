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"Нафтогаз" объявил о снижении цены на газ для украинцев
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РИА Новости

"Нафтогаз" объявил о снижении цены на газ для украинцев

19:24 24.02.2020 (обновлено: 20:35 24.02.2020)
11710
© РИА Новости / Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкКомпрессорная установка месторождения природного газа
Компрессорная установка месторождения природного газа
© РИА Новости / Павел Паламарчук
Перейти в фотобанк
Компрессорная установка месторождения природного газа. Архивное фото
КИЕВ, 24 фев - РИА Новости. "Нафтогаз" сообщил о снижении в феврале цены на газ для населения на 15 процентов.
В январе цены на голубое топливо на нужды жителей страны также были снижены на 15 процентов.
Как отметили в компании, февральская стоимость "является самой низкой оптовой ценой "Нафтогаза" для населения с апреля 2016 года".
Украинские власти обязали компанию продавать голубое топливо по цене, сформированной по специальной формуле.
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953881314
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Ситуация на УкраинеНафтогаз УкраиныУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
В конце 2019г. снижали уже на 30%, жаль жители Украины не поняли. Да еще и удивились почему сумма в платежке увеличилась на 25%. Оказалось, что жители, просто ничего не понимают в математике))
24 февраля, 19:29
llevone2017
22620016
На Украине цена куб. газа после всех понижений 5-6 грн , это 12-15 рублей, в России в 3 раза ниже.
24 февраля, 20:10
АПАлександр Перов
1800024
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