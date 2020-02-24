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В немецком Гессене отменили карнавалы после инцидента с автомобилем
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РИА Новости

В немецком Гессене отменили карнавалы после инцидента с автомобилем

19:18 24.02.2020 (обновлено: 20:45 24.02.2020)
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© REUTERS / Elmar Schulten/Waldeckische LandeszeitungЛюди на месте происшествия в Фолькмарзене, Германия, где автомобиль въехал в толпу людей во время карнавального праздника. 24 февраля 2020
Люди на месте происшествия в Фолькмарзене, Германия, где автомобиль въехал в толпу людей во время карнавального праздника. 24 февраля 2020
© REUTERS / Elmar Schulten/Waldeckische Landeszeitung
БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. Все карнавалы в немецкой федеральной земле Гессен отменены в целях предосторожности после инцидента с наездом машины на толпу в Фолькмарзене, сообщила региональная полиция.
"Все проходящие Гессене карнавальные шествия в свете этого (инцидента в Фолькмарзене) отменены в целях предосторожности. Это касается также и без того почти оконченного шествия в Кидрихе", - сообщило управление полиции Западного Гессена в Twitter.
Люди на месте происшествия в Фолькмарзене, Германия, где автомобиль въехал в толпу людей во время карнавального праздника. 24 февраля 2020
17:51
Полиция задержала водителя автомобиля, въехавшего в толпу в Германии
Ранее полиция сообщила, что автомобиль въехал в толпу на карнавальном шествии в Фолькмарзене на севере Гессена, несколько человек пострадали. По данным издания Bild, пострадали более 30 человек, из них треть получила серьезные травмы. Причины произошедшего не установлены. Очевидцы, цитируемые немецкими СМИ, заявляют, что автомобиль якобы намеренно въехал в толпу, в полиции заявляют, что это пока не прояснено, и просят воздерживаться от спекуляций.
Инцидент произошел на карнавале по случаю "Розового понедельника" (Rosenmontag). Этот день традиционно считает кульминацией "карнавального сезона". Столицей карнавала является Кельн. Фолькмарзен - небольшой город с населением около 7 тысяч человек на севере Гессена, расположен в 30 километрах от города Кассель.
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