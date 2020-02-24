В немецком Гессене отменили карнавалы после инцидента с автомобилем

Инцидент произошел на карнавале по случаю "Розового понедельника" (Rosenmontag). Этот день традиционно считает кульминацией "карнавального сезона". Столицей карнавала является Кельн. Фолькмарзен - небольшой город с населением около 7 тысяч человек на севере Гессена, расположен в 30 километрах от города Кассель.