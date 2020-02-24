На Украине предложили запретить ношение формы тоталитарных режимов

КИЕВ, 24 фев – РИА Новости. Украинский институт национальной памяти инициирует запрет публично носить форму тоталитарных режимов, если на Украине не будет работать закон, запрещающий пропаганду их символики, заявил глава института Антон Дробович.
С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.
"Если просто закон не будет работать в таких случаях, я готов инициировать нормативно-правовые акты о запрете публичного ношения формы тоталитарных режимов, как это сделала недавно Латвия", - сказал Дробович в интервью интернет-изданию "Цензор.НЕТ".
По его словам, институт проведет консультации с сообществами реконструкторов и попробует договориться, чтобы это было сознательное и добровольное решение.
По мнению Дробовича, люди, которые приходят на массовые мероприятия в форме СС или со свастикой, должны быть задержаны.
9 февраля, 19:59На Украине предложили убрать герб СССР с "Родины-матери" в Киеве