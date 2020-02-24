Киев вызвал посла Сербии из-за символики Крыма на российском стенде

Как говорится в сообщении пресс-службы ведомства, Киев выразил "глубокую обеспокоенность" из-за ситуации.
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Киев также передал после "требование, чтобы подобные факты не повторялись в будущем".
"Посол Сербии признал указанный досадный факт, а также подтвердил неизменность поддержки территориальной целостности и государственного суверенитета со стороны Сербии", - сообщили в МИД Украины.
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