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Киев вызвал посла Сербии из-за символики Крыма на российском стенде
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РИА Новости

Киев вызвал посла Сербии из-за символики Крыма на российском стенде

18:44 24.02.2020 (обновлено: 19:55 24.02.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГосударственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 24 фев - РИА Новости. МИД Украины вызвал посла Сербии Аце Йовановича из-за размещения символики Крыма на российском стенде туристической ярмарки в Белграде.
Как говорится в сообщении пресс-службы ведомства, Киев выразил "глубокую обеспокоенность" из-за ситуации.
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Киев также передал после "требование, чтобы подобные факты не повторялись в будущем".
"Посол Сербии признал указанный досадный факт, а также подтвердил неизменность поддержки территориальной целостности и государственного суверенитета со стороны Сербии", - сообщили в МИД Украины.
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