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В Киеве назвали сумму выплат для освобожденных из плена в Донбассе
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РИА Новости

В Киеве назвали сумму выплат для освобожденных из плена в Донбассе

17:59 24.02.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПредставитель ДНР и пленный украинский военнослужащий на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Представитель ДНР и пленный украинский военнослужащий на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Представитель ДНР и пленный украинский военнослужащий на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
КИЕВ, 24 фев – РИА Новости. Власти Украины выплатят на следующей неделе освобожденным в рамках обмена пленными в Донбассе по 4 тысячи долларов, сообщила в понедельник пресс-служба министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
Первый за два года обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря 2019 года.

"Со следующего понедельника люди получат на свои банковские счета по 100 тысяч (почти 4,1 тысячи долларов по курсу нацбанка) денежной помощи", - говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Также уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в Telegram, что офис президента проводит переговоры о покупке квартир для освобожденных граждан, пока они обеспечены временным жильем.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
5423005
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Обмен пленными в ДонбассеСитуация на УкраинеЛюдмила ДенисоваДонбассКиевУкраинаВ мире
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