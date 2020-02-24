В Киеве назвали сумму выплат для освобожденных из плена в Донбассе

КИЕВ, 24 фев – РИА Новости. Власти Украины выплатят на следующей неделе освобожденным в рамках обмена пленными в Донбассе по 4 тысячи долларов, сообщила в понедельник пресс-служба министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
Первый за два года обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря 2019 года.
"Со следующего понедельника люди получат на свои банковские счета по 100 тысяч (почти 4,1 тысячи долларов по курсу нацбанка) денежной помощи", - говорится в сообщении ведомства в Facebook.
Также уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в Telegram, что офис президента проводит переговоры о покупке квартир для освобожденных граждан, пока они обеспечены временным жильем.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения