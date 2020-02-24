Huawei представила складной смартфон, поддерживающий 5G

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Китайская технологическая корпорация Huawei на онлайн-презентации в Барселоне в понедельник представила складной смартфон Mate XS, который поддерживает соединение 5G.

"Новинка получила улучшенный пользовательский интерфейс благодаря новому гибкому дисплею, изготовленному из инновационных полимерных материалов, и новому шарниру, позволившему реализовать складывающийся корпус", - говорится в релизе компании.

Отмечается, что модель поддерживает сеть 5G. Кроме того, устройство будет поддерживать "многооконный режим", позволяющий работать одновременно с двумя приложениями.

Huawei ровно год назад анонсировала новый складной смартфон Mate X с поддержкой технологии 5G.

Администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами. США убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения необоснованны, политически мотивированы и нарушают принципы рыночной конкуренции.

В мае прошлого года министерство торговли США внесло Huawei в "черный список", который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий.