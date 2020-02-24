Жителей Гонконга просят воздержаться от поездок в Южную Корею

"Ввиду постоянного стремительного увеличения количества случаев заражения COVID-19 в Корее и в связи с тесными связями между Гонконгом и Кореей правительство сообщает о повышенном уровне опасности поездок в Корею из-за озабоченности в связи со здоровьем населения. В связи с повышенным уровнем опасности поездок жителям, собирающимся предпринять поездку в Корею, настоятельно рекомендуется изменить планы и не посещать Корею за исключением крайней необходимости", - говорится в заявлении представителя правительства.