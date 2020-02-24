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Жителей Гонконга просят воздержаться от поездок в Южную Корею
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РИА Новости

Жителей Гонконга просят воздержаться от поездок в Южную Корею

17:28 24.02.2020
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© REUTERS / Heo RanЛюди в масках в центре Сеула, Южная Корея. 24 февраля 2020
Люди в масках в центре Сеула, Южная Корея. 24 февраля 2020
© REUTERS / Heo Ran
Люди в масках в центре Сеула, Южная Корея. 24 февраля 2020
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Власти Гонконга оповестили о повышенном уровне опасности поездок в Южную Корею из-за вспышки там нового коронавируса и призвали своих жителей максимально ограничить визиты в эту страну, говорится в сообщении на сайте правительства Гонконга.
"Ввиду постоянного стремительного увеличения количества случаев заражения COVID-19 в Корее и в связи с тесными связями между Гонконгом и Кореей правительство сообщает о повышенном уровне опасности поездок в Корею из-за озабоченности в связи со здоровьем населения. В связи с повышенным уровнем опасности поездок жителям, собирающимся предпринять поездку в Корею, настоятельно рекомендуется изменить планы и не посещать Корею за исключением крайней необходимости", - говорится в заявлении представителя правительства.
Медицинские работники в защитных костюмах на КПП в Китае
13:23
Жители Южной Кореи призвали запретить въезд из всех районов Китая
По состоянию на 24 февраля число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 833.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24 тысяч. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 1769, скончались 17 человек.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
120001
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