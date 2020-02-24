Жителей Гонконга просят воздержаться от поездок в Южную Корею

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Власти Гонконга оповестили о повышенном уровне опасности поездок в Южную Корею из-за вспышки там нового коронавируса и призвали своих жителей максимально ограничить визиты в эту страну, говорится в сообщении на сайте правительства Гонконга.
"Ввиду постоянного стремительного увеличения количества случаев заражения COVID-19 в Корее и в связи с тесными связями между Гонконгом и Кореей правительство сообщает о повышенном уровне опасности поездок в Корею из-за озабоченности в связи со здоровьем населения. В связи с повышенным уровнем опасности поездок жителям, собирающимся предпринять поездку в Корею, настоятельно рекомендуется изменить планы и не посещать Корею за исключением крайней необходимости", - говорится в заявлении представителя правительства.
По состоянию на 24 февраля число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 833.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24 тысяч. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 1769, скончались 17 человек.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса