Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-24T12:42+0300
https://ria.ru/20200224/1565135344.html
В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 833 человек
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/18/1565135650_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_425dd1ea32e8a95411bd2301f1aaee3b.jpg
РИА Новости

В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 833 человек

11:22 24.02.2020 (обновлено: 12:42 24.02.2020)
5275
© REUTERS / Heo RanЛюди в масках в центре Сеула, Южная Корея. 24 февраля 2020
Люди в масках в центре Сеула, Южная Корея. 24 февраля 2020
© REUTERS / Heo Ran
Люди в масках в центре Сеула, Южная Корея. 24 февраля 2020
СЕУЛ, 24 фев – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 70 новых случаев заражения коронавирусом COVID-2019, общее число зараженных в стране выросло до 833, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
Ранее Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы с третьего "оранжевого" до четвертого "красного" уровня.
Бахрейн
10:55
В Бахрейне выявили первый случай заражения новым коронавирусом
Скончались всего семь пациентов, выздоровели 22, анализы 11 631 человека еще в работе. Два пациента находятся в критическом состоянии, еще к 14 применяется искусственное вентилирование легких. Пять погибших были связаны с больницей округа Тэнам в городе Чхондо недалеко от Тэгу.
По данным KCDC, 41 из числа новых случаев обнаружен в городе Тэгу, 12 в провинции Кёнсан-Пукто, еще 12 в Пусане, остальные из разных районов по всей стране.
На город Тэгу приходится большинство от общего числа зараженных в стране – 483 случая. Южнокорейские авиакомпании начали временно отменять рейсы в город и из него.
В числе зараженных оказались 13 военнослужащих, в связи с чем министерство обороны поместило в карантин еще около 7,5 тысячи сотрудников.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
Ранее сообщалось, что 61-летняя южнокореянка, у которой подтвердили заражение, в свое время отказалась пройти тест на коронавирус, так как никогда не ездила в Китай. Уже будучи больной, она посетила приход Церкви Иисуса культа Синчхончжи в Тэгу, невольно распространив вирус среди прихожан. Местные власти поместили в домашний карантин 9 336 верующих секты, у 1 276 из них проявляются симптомы вируса, еще с 604 людьми не удается связаться.
241202
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаЮжная КореяКитайВ мире
Рекомендуем
Американский ракетный эсминец USS Ross (DDG 71)
Американский эсминец зашел в Черное море
Путин рассказал о создании в России оружия будущего
Путин рассказал о создании в России "оружия будущего"
Мексика
Консул рассказал о состоянии найденной в Мексике 15-летней россиянки
Мужчина с пенсией
В Совфеде объяснили, из-за чего меняется размер пенсии
Краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Способное достроить "Северный поток — 2" судно изменило маршрут
Актриса Настасья Самбурская
Самбурская рассказала, почему хочет уехать из России
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров предложил назвать район Грозного именем героя ВОВ
Певец Лев Лещенко
Лев Лещенко раскритиковал скандальный клип солиста Rammstein
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива
Депутат Рады поздравил жителей Украины с 23 февраля
Британская актриса Гвендолин Кристи и американская автор-исполнительница Мадонна Луиз Чикконе
Мадонна опасно пошутила про "Игру престолов"
Певица MARUV
Maruv нецензурно ответила критикам празднования 23 Февраля
Девушка за рулем автомобиля
В Москве личный водитель украл у шефа десять миллионов рублей
Сотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 763 человек
Американский ракетный эсминец USS Ross (DDG 71)
В США объяснили заход эсминца Ross в Черное море
Самолет Boeing-737 Max
NYT: пилот Boeing мог умышленно ввести в заблуждение FAA о 737 Max
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:58"Исламский джихад" объявил о прекращении обстрелов территории Израиля
20:53Фигурант дела Гандзюк обжаловал решение об экстрадиции из Болгарии
20:52Источник сообщил об отражении сирийской армией атаки боевиков в Идлибе
20:44В Иране подтвердили дату заседания комиссии по ядерной сделке
20:33В Испании умер крупнейший в стране специалист по русской литературе
20:31СМИ сообщили о попадании посла США в России в "черный список" Трампа
20:21Лавров обсудит ситуацию в Идлибе с генсеком ООН
20:19Премьер Черногории обвинил Сербскую церковь в неуплате налогов
20:15Глава МИД Германии поприветствовал предложение по перемирию в Ливии
20:00Суд присяжных признал Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании
19:59В Японии число заражений коронавирусом за сутки выросло до 850
19:45Эксперты рассказали, чем отличаются путешествия мужчин и женщин
19:44Генконсульство прокомментировало инцидент с автомобилем в Германии
19:38Немецкая полиция назвала наезд на толпу в Фолькмарзене намеренным
19:24"Нафтогаз" объявил о снижении цены на газ для украинцев
19:18В немецком Гессене отменили карнавалы после инцидента с автомобилем
19:11На Украине предложили запретить ношение формы тоталитарных режимов
19:09ВОЗ предупредила об угрозе пандемии коронавируса
19:01В Ижевске приостановили стройку в доме, где обрушился лестничный проем
18:45СМИ сообщили число пострадавших при наезде автомобиля в Германии
Лента новостейМолния