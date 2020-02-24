В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 833 человек

СЕУЛ, 24 фев – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 70 новых случаев заражения коронавирусом COVID-2019 , общее число зараженных в стране выросло до 833, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Ранее Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы с третьего "оранжевого" до четвертого "красного" уровня.

Скончались всего семь пациентов, выздоровели 22, анализы 11 631 человека еще в работе. Два пациента находятся в критическом состоянии, еще к 14 применяется искусственное вентилирование легких. Пять погибших были связаны с больницей округа Тэнам в городе Чхондо недалеко от Тэгу.

По данным KCDC, 41 из числа новых случаев обнаружен в городе Тэгу, 12 в провинции Кёнсан-Пукто, еще 12 в Пусане, остальные из разных районов по всей стране.

На город Тэгу приходится большинство от общего числа зараженных в стране – 483 случая. Южнокорейские авиакомпании начали временно отменять рейсы в город и из него.

В числе зараженных оказались 13 военнослужащих, в связи с чем министерство обороны поместило в карантин еще около 7,5 тысячи сотрудников.