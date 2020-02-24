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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-24T17:13+0300
https://ria.ru/20200224/1565143667.html
Источник сообщил о гибели тринадцати турецких военных в Идлибе
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564694642_0:205:3072:1933_1036x0_80_0_0_f72a7abef7b2f1b8da23a613ea8c330d.jpg
РИА Новости

Источник сообщил о гибели тринадцати турецких военных в Идлибе

17:12 24.02.2020 (обновлено: 17:13 24.02.2020)
13956
© AP Photo / Ghaith AlsayedТурецкий военный конвой в окрестностях Идлиба, Сирия
Турецкий военный конвой в окрестностях Идлиба, Сирия
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Турецкий военный конвой в окрестностях Идлиба, Сирия. Архивное фото
АНТАКЬЯ (Турция), 24 фев – РИА Новости. Не менее 13 турецких военных погибли в результате авиаудара по наблюдательному пункту ВС Турции в сирийской провинции Идлиб, сообщил РИА Новости турецкий военный источник.
"Тринадцать турецких военных погибли, еще несколько ранены в результате авиаудара по наблюдательному пункту Турции в деревне Кансафра и аль-Бара провинции Идлиб", - заявил источник.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. Так в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Путина и Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.
Вертолет правительственной армии Сирии, атакованный ракетой в провинции Идлиб
12 февраля, 08:00
Сирийское обострение. Кто и зачем подливает масла в идлибский котел
15845339
Обсудить 10
Война в СирииВойна в СирииИдлиб (мухафаза)Сергей ЛавровТурцияСирияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Игры в одни ворота точно не получится у турков..
24 февраля, 17:15
Андрей Дашков
3000001
Опять Турки не в том месте наблюдали))
24 февраля, 17:21
Алексей Алекс
750000
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