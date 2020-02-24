Израильские военные засекли пуск ракеты из сектора Газа

"Из сектора Газы был зафиксирован пуск одной ракеты по городу Ашкелон", - говорится в сообщении израильской армии.

С полудня в населенных пунктах южных районов Израиля, включая Ашкелон и Сдерот, звучат сигналы воздушной тревоги. Служба тыла израильской армии решила отменить школьные занятия на юге страны в понедельник из-за обстрелов из Газы. Прекращено железнодорожное сообщение между Ашкелоном и Беэр Шевой, закрыты дороги в граничащих с Газой районах.