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Израильские военные засекли пуск ракеты из сектора Газа
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РИА Новости

Израильские военные засекли пуск ракеты из сектора Газа

17:07 24.02.2020
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© РИА Новости / Артур ГабдрахмановПоследствия палестинского ракетного обстрела города Ашкелона на юге Израиля
Последствия палестинского ракетного обстрела города Ашкелона на юге Израиля
© РИА Новости / Артур Габдрахманов
Последствия палестинского ракетного обстрела города Ашкелона на юге Израиля. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 24 фев - РИА Новости. Израильские военные сообщили, что из сектора Газа по Ашкелону была выпущена одна ракета.
"Из сектора Газы был зафиксирован пуск одной ракеты по городу Ашкелон", - говорится в сообщении израильской армии.
С полудня в населенных пунктах южных районов Израиля, включая Ашкелон и Сдерот, звучат сигналы воздушной тревоги. Служба тыла израильской армии решила отменить школьные занятия на юге страны в понедельник из-за обстрелов из Газы. Прекращено железнодорожное сообщение между Ашкелоном и Беэр Шевой, закрыты дороги в граничащих с Газой районах.
За последние сутки, по сообщению израильских военных, в сторону Израиля было выпущено более 40 ракет из палестинского анклава.
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