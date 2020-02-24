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Таджикистан прекратил авиасообщение с Ираном из-за коронавируса
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РИА Новости

Таджикистан прекратил авиасообщение с Ираном из-за коронавируса

16:59 24.02.2020
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© AP Photo / Ebrahim NorooziПассажиры в масках для защиты от коронавируса в общественном автобусе в центре Тегерана, Иран
Пассажиры в масках для защиты от коронавируса в общественном автобусе в центре Тегерана, Иран
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
ДУШАНБЕ, 24 фев - РИА Новости, Лидия Исамова. Агентство гражданской авиации при правительстве Таджикистана решило временно приостановить авиасообщение с Ираном из-за нового типа коронавируса, сообщил РИА Новости в понедельник первый заместитель директора агентства Азиз Набизода.
В Иране зафиксирован 61 случай заражения коронавирусом, из них 12 со смертельным исходом. Впервые власти сообщили о заразившихся 19 февраля – заражение началось с города Кум, являющегося местом паломничества мусульман-шиитов. По данным медиков, большинство заразившихся либо являются жителями города, либо ездили туда.
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"Авиакомпаниям Varesh Airlines (Иран) и "Таджик Эйр" поручено приостановить полеты с 25 февраля до стабилизации ситуации в этой стране, связанной со вспышкой коронавируса", - сказал Набизода.
Сейчас из Таджикистана в Иран полеты осуществляются два раза в неделю.
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Скорость распространения нового коронавируса
310000
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Распространение нового коронавирусаТаджикистанИранВ мире
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