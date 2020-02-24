Выборы нового лидера ХДС в Германии пройдут 25 апреля

"Мы проведем 25 апреля съезд партии, который будет однодневным и пройдет здесь, в Берлине. На этом съезде будет избран новый председатель, что будет для нас связано с четким сигналом по вопросу кандидата в канцлеры", - заявила она на пресс-конференции.

Вопрос проведения съезда обсуждался руководством партии в понедельник. По словам Крамп-Карренбауэр, с процедурой согласны основные кандидаты и руководящие органы партии.

Отвечая на вопрос о кандидатах, она отметила, что пока речь идет о четырех политиках. В первую очередь, о главе комитета бундестага по международной политике Норберт Рёттген, который заявил о намерении стать лидером партии. Также Крамп-Карренбауэр исходит из того, что интерес участвовать в гонке есть у еще трех человек - экс-лидера фракции ХДС/ХСС в бундестаге Фридриха Мерца, премьер-министра федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армина Лашета, министра здравоохранения ФРГ Йенса Шпана.

По словам Крамп-Карренбауэр, они "на текущей неделе еще раз сами заявить о своем намерении, чтобы была ясность". Говоря о том, могут ли быть новые кандидаты, лидер партии заявила, что ясность в этом вопросе появится в ближайшие недели. Вплоть до партийного съезда возможно внесение кандидатур, пояснила она.

Крамп-Карренбауэр также ответила на вопрос, как избрание нового лидера партии может сказаться на устойчивости коалиции ХДС с социал-демократами - текущей правящей коалиции под руководством канцлера Ангелы Меркель. "Что касается стабильности правительства. Сегодня было четко подтверждено в руководящих органах, президиуме, что все исходят из того, что это хорошее сотрудничество (с социал-демократами) как в парламентской фракции, так и в правительстве. Это, очевидно, вопрос и требование, которые будут адресованы всем кандидатам", - заявила она.