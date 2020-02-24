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Выборы нового лидера ХДС в Германии пройдут 25 апреля
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РИА Новости

Выборы нового лидера ХДС в Германии пройдут 25 апреля

16:33 24.02.2020 (обновлено: 16:35 24.02.2020)
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© REUTERS / Hannibal HanschkeАннегрет Крамп-Карренбауэр во время пресс-конференции в Берлине
Аннегрет Крамп-Карренбауэр во время пресс-конференции в Берлине
© REUTERS / Hannibal Hanschke
Аннегрет Крамп-Карренбауэр во время пресс-конференции в Берлине
БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. Выборы нового лидера правящей в Германии партии Христианско-демократический союз пройдут 25 апреля, заявила председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
"Мы проведем 25 апреля съезд партии, который будет однодневным и пройдет здесь, в Берлине. На этом съезде будет избран новый председатель, что будет для нас связано с четким сигналом по вопросу кандидата в канцлеры", - заявила она на пресс-конференции.
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Вопрос проведения съезда обсуждался руководством партии в понедельник. По словам Крамп-Карренбауэр, с процедурой согласны основные кандидаты и руководящие органы партии.
Отвечая на вопрос о кандидатах, она отметила, что пока речь идет о четырех политиках. В первую очередь, о главе комитета бундестага по международной политике Норберт Рёттген, который заявил о намерении стать лидером партии. Также Крамп-Карренбауэр исходит из того, что интерес участвовать в гонке есть у еще трех человек - экс-лидера фракции ХДС/ХСС в бундестаге Фридриха Мерца, премьер-министра федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армина Лашета, министра здравоохранения ФРГ Йенса Шпана.
По словам Крамп-Карренбауэр, они "на текущей неделе еще раз сами заявить о своем намерении, чтобы была ясность". Говоря о том, могут ли быть новые кандидаты, лидер партии заявила, что ясность в этом вопросе появится в ближайшие недели. Вплоть до партийного съезда возможно внесение кандидатур, пояснила она.
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Крамп-Карренбауэр также ответила на вопрос, как избрание нового лидера партии может сказаться на устойчивости коалиции ХДС с социал-демократами - текущей правящей коалиции под руководством канцлера Ангелы Меркель. "Что касается стабильности правительства. Сегодня было четко подтверждено в руководящих органах, президиуме, что все исходят из того, что это хорошее сотрудничество (с социал-демократами) как в парламентской фракции, так и в правительстве. Это, очевидно, вопрос и требование, которые будут адресованы всем кандидатам", - заявила она.
Крамп-Карренбауэр 10 февраля заявила, что намерена сложить с себя обязанности лидера и не баллотироваться в канцлеры на следующих федеральных выборах. Ее решение было связано в том числе со скандалом в Тюрингии, где фракция ХДС в ландтаге вопреки линии федерального бюро проголосовала вместе с "Альтернативой для Германии" и обеспечила избрание премьер-министром Томаса Кеммериха.
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Аннегрет Крамп-КарренбауэрХристианско-демократический союз ГерманииГерманияВ мире
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