В Одессе женщину убило упавшим деревом

КИЕВ, 24 фев – РИА Новости. Женщина погибла в центре Одессы, на нее из-за сильного ветра упало дерево, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.
"На улице Нежинской поваленное ветром дерево травмировало 69-летнюю женщину. Потерпевшая скончалась до приезда медиков", - говорится в сообщении.
На месте работает следственно-оперативная группа полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "умышленное убийство" с пометкой "несчастный случай".
В полиции добавили, что погода с сильными порывами ветра сохранится до конца суток.
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