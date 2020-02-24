В партии Зеленского намерены пересмотреть закон о госязыке

По его словам, депутаты хотят найти компромиссный подход по вопросу языка, который бы объединял страну.

Кроме того, парламент Украины принял закон "О полном общем среднем образовании", который позволяет существенно сократить обучение в школах на языках нацменьшинств, в том числе русском. Россия призвала международные правозащитные институты ООН, ОБСЕ и Совета Европы дать адекватную оценку действиям украинских властей в связи с дискриминацией русского языка.