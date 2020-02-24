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В партии Зеленского намерены пересмотреть закон о госязыке
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РИА Новости

В партии Зеленского намерены пересмотреть закон о госязыке

15:40 24.02.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутаты Верховной рады Украины во время заседания
Депутаты Верховной рады Украины во время заседания
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 24 фев - РИА Новости. Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Ткаченко считает, что действующий закон о госязыке вызывает много рисков для общества, поэтому идет подготовка к национальному круглому столу по языковому вопросу.
По его словам, депутаты хотят найти компромиссный подход по вопросу языка, который бы объединял страну.
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"Это непростой вопрос. Мы будем к этой дискуссии привлекать специалистов, ученых, экспертов. Поэтому, если начинать эту дискуссию и идти вперед, то нужно четко осознавать все риски, с которыми мы можем столкнуться. Такая дискуссия скоро начнется. По крайней мере, ученые, к которым мы обратились с такой идеей, отреагировали, слава богу, наконец-то можно начать. Общество давно уже ждет откровенного, но спокойного разговора по этому вопросу. Если делать изменения, то только комплексно, не выборочно", - сказал Ткаченко в интервью интернет-изданию "Главком".
В мае 2019 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. До принятия закона на телеканалах и радиостанциях действовала квота на уровне 50% использования украинского языка, теперь квота поднялась до отметки 90%. Действующий глава государства Владимир Зеленский пообещал тщательно проанализировать закон на предмет соответствия конституции. Он отметил при этом, что документ был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью".
Кроме того, парламент Украины принял закон "О полном общем среднем образовании", который позволяет существенно сократить обучение в школах на языках нацменьшинств, в том числе русском. Россия призвала международные правозащитные институты ООН, ОБСЕ и Совета Европы дать адекватную оценку действиям украинских властей в связи с дискриминацией русского языка.
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