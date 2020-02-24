Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-24T15:42+0300
https://ria.ru/20200224/1565141542.html
В Баку двух человек госпитализировали с подозрением на коронавирус
https://cdn23.img.ria.ru/images/16965/80/169658049_0:199:600:537_1036x0_80_0_0_8e3293f05b1fc2478ebef77c342d3208.jpg
РИА Новости

В Баку двух человек госпитализировали с подозрением на коронавирус

15:40 24.02.2020 (обновлено: 15:42 24.02.2020)
9138
© РИА Новости / Кямал АлиСкорая помощь в Баку
Скорая помощь в Баку
© РИА Новости / Кямал Али
Скорая помощь в Баку. Архивное фото
БАКУ, 24 фев – РИА Новости. Два человека госпитализированы в Азербайджане с подозрением на коронавирус, один из них гражданин Ирана, говорится в совместном заявлении министерства здравоохранения Азербайджана и государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию.
"Согласно информации, переданной из клинического медицинского центра в минздрав, 24 февраля в инфекционное отделение были доставлены два человека. Это соответственно граждане Азербайджана и Ирана. Отметим, что госпитализированные прибыли из иранского региона, где не был распространен коронавирус. Ни с кем из больных не контактировали, при въезде в страну температура немного превышала норму. Как сообщили в инфекционном отделении, в настоящее время температура обоих пациентов в норме, проблем со здоровьем нет. Врачебное наблюдение продолжается", - говорится в заявлении.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
5141115
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаМинздрав АзербайджанаИранБакуВ мире
Рекомендуем
Сотрудник компании, занимающейся дезинфекцией, очищает пол на рынке в Сеуле, Южная Корея
ВОЗ предупредила об угрозе пандемии коронавируса
Американский ракетный эсминец USS Ross (DDG 71)
Американский эсминец зашел в Черное море
Мужчина с пенсией
В Совфеде объяснили, из-за чего меняется размер пенсии
Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц
Курц призвал не паниковать из-за ситуации с коронавирусом в Италии
Путин рассказал о создании в России оружия будущего
Путин рассказал о создании в России "оружия будущего"
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива
Депутат Рады поздравил жителей Украины с 23 февраля
Мексика
Консул рассказал о состоянии найденной в Мексике 15-летней россиянки
Американский ракетный эсминец USS Ross (DDG 71)
В США объяснили заход эсминца Ross в Черное море
Краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Способное достроить "Северный поток — 2" судно изменило маршрут
Певица MARUV
Maruv нецензурно ответила критикам празднования 23 Февраля
Актриса Настасья Самбурская
Самбурская рассказала, почему хочет уехать из России
Краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Способное достроить "Северный поток – 2" судно поменяло маршрут
Британская актриса Гвендолин Кристи и американская автор-исполнительница Мадонна Луиз Чикконе
Мадонна опасно пошутила про "Игру престолов"
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров предложил назвать район Грозного именем героя ВОВ
Турецкий военный конвой в окрестностях Идлиба, Сирия
Источник сообщил о гибели тринадцати турецких военных в Идлибе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:05В Госдуме ответили на слова Дуды об "агрессии" России против Украины
21:00В США скончалась математик, рассчитавшая полет на Луну 1969 года
20:58"Исламский джихад" объявил о прекращении обстрелов территории Израиля
20:53Фигурант дела Гандзюк обжаловал решение об экстрадиции из Болгарии
20:52Источник сообщил об отражении сирийской армией атаки боевиков в Идлибе
20:44В Иране подтвердили дату заседания комиссии по ядерной сделке
20:33В Испании умер крупнейший в стране специалист по русской литературе
20:31СМИ сообщили о попадании посла США в России в "черный список" Трампа
20:21Лавров обсудит ситуацию в Идлибе с генсеком ООН
20:19Премьер Черногории обвинил Сербскую церковь в неуплате налогов
20:15Глава МИД Германии поприветствовал предложение по перемирию в Ливии
20:00Суд присяжных признал Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании
19:59В Японии число заражений коронавирусом за сутки выросло до 850
19:45Эксперты рассказали, чем отличаются путешествия мужчин и женщин
19:44Генконсульство прокомментировало инцидент с автомобилем в Германии
19:38Немецкая полиция назвала наезд на толпу в Фолькмарзене намеренным
19:24"Нафтогаз" объявил о снижении цены на газ для украинцев
19:18В немецком Гессене отменили карнавалы после инцидента с автомобилем
19:11На Украине предложили запретить ношение формы тоталитарных режимов
19:09ВОЗ предупредила об угрозе пандемии коронавируса
Лента новостейМолния