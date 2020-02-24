В Баку двух человек госпитализировали с подозрением на коронавирус

"Согласно информации, переданной из клинического медицинского центра в минздрав, 24 февраля в инфекционное отделение были доставлены два человека. Это соответственно граждане Азербайджана и Ирана. Отметим, что госпитализированные прибыли из иранского региона, где не был распространен коронавирус. Ни с кем из больных не контактировали, при въезде в страну температура немного превышала норму. Как сообщили в инфекционном отделении, в настоящее время температура обоих пациентов в норме, проблем со здоровьем нет. Врачебное наблюдение продолжается", - говорится в заявлении.