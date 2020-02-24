Россия будет содействовать урегулированию ситуации в Афганистане

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Москва будет и далее содействовать урегулированию ситуации в Афганистане, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Большое внимание уделили ситуации в Афганистане, выразили озабоченность присутствием боевиков международных террористических организаций в северных афганских провинциях, по сути, на границе с Таджикистаном и другими нашими центральноазиатскими партнерами", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.
"Подтвердили готовность содействовать мирному процессу в этой многострадальной стране, в том числе, с использованием московского формата, с использованием возможностей ОДКБ и контактной группы ШОС-Афганистан", - добавил Лавров.