Россия будет содействовать урегулированию ситуации в Афганистане

"Большое внимание уделили ситуации в Афганистане, выразили озабоченность присутствием боевиков международных террористических организаций в северных афганских провинциях, по сути, на границе с Таджикистаном и другими нашими центральноазиатскими партнерами", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.