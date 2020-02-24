"Опытом делится?" В Сети высмеяли слова Гончарука о продаже наркотиков

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Пользователи твиттера раскритиковали шутку премьер-министра Пользователи твиттера раскритиковали шутку премьер-министра Украины Алексея Гончарука о выплате ипотеки.

Ранее глава правительства отметил, что молодым семьям нелегко получить кредит, а для его выплаты "наркотиками, наверное, или оружием нужно торговать".

"Опытом делится?" — пошутил paketbot.

"Лучше и тем и другим. В два раза быстрее выплатишь", — сыронизировал Atgukasyan.

"Хороший тамада, и конкурсы интересные", — написал sacha702606.

"Уровень Европы достигнут", — отметил DC2Х7.

"Какая голова, такое и все остальное", — заключил @nik_janzen