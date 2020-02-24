"Опытом делится?" В Сети высмеяли слова Гончарука о продаже наркотиков

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Пользователи твиттера раскритиковали шутку премьер-министра Украины Алексея Гончарука о выплате ипотеки.
Ранее глава правительства отметил, что молодым семьям нелегко получить кредит, а для его выплаты "наркотиками, наверное, или оружием нужно торговать".
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"Опытом делится?" — пошутил paketbot.
"Лучше и тем и другим. В два раза быстрее выплатишь", — сыронизировал Atgukasyan.
"Хороший тамада, и конкурсы интересные", — написал sacha702606.
"Уровень Европы достигнут", — отметил DC2Х7.
"Какая голова, такое и все остальное", — заключил @nik_janzen
По словам украинского премьера, одной из главных задач правительства будет снижение процентов по кредитам и ипотеке, чтобы сделать займы более доступными для населения.
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