Украина закрепит в новой военной стратегии намерение вступить в НАТО

По его словам, в ближайшее время выйдет указ президента Владимира Зеленского о "Стратегии национальной безопасности и обороны", где будет указано, что "конечная цель Украины - это полноправное членство Украины в НАТО".
"В течение двух-трех месяцев будет военная стратегия Украины. Там также будет прямая норма о вступлении Украины в НАТО", - приводит слова Апаршина агентство УНИАН.
Он подчеркнул, что вопрос членства Украины в НАТО "вообще сегодня уже не обсуждается".
3 февраля, 08:00Американские эксперты: "На Украину всем плевать"
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
При этом бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет. Занимавший пост еврокомиссара по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан также заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.