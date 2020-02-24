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Украина закрепит в новой военной стратегии намерение вступить в НАТО
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РИА Новости

Украина закрепит в новой военной стратегии намерение вступить в НАТО

15:07 24.02.2020
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© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
КИЕВ, 24 фев - РИА Новости. Курс на вступление Украины в НАТО будет прописан в готовящейся военной стратегии и стратегии национальной безопасности и обороны, сообщил гендиректор директората по вопросам национальной безопасности и обороны офиса президента Иван Апаршин.
По его словам, в ближайшее время выйдет указ президента Владимира Зеленского о "Стратегии национальной безопасности и обороны", где будет указано, что "конечная цель Украины - это полноправное членство Украины в НАТО".

"В течение двух-трех месяцев будет военная стратегия Украины. Там также будет прямая норма о вступлении Украины в НАТО", - приводит слова Апаршина агентство УНИАН.

Он подчеркнул, что вопрос членства Украины в НАТО "вообще сегодня уже не обсуждается".
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При этом бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет. Занимавший пост еврокомиссара по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан также заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.
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