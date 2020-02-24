Украина закрепит в новой военной стратегии намерение вступить в НАТО

КИЕВ, 24 фев - РИА Новости. Курс на вступление Курс на вступление Украины НАТО будет прописан в готовящейся военной стратегии и стратегии национальной безопасности и обороны, сообщил гендиректор директората по вопросам национальной безопасности и обороны офиса президента Иван Апаршин.

По его словам, в ближайшее время выйдет указ президента Владимира Зеленского о "Стратегии национальной безопасности и обороны", где будет указано, что "конечная цель Украины - это полноправное членство Украины в НАТО".

"В течение двух-трех месяцев будет военная стратегия Украины. Там также будет прямая норма о вступлении Украины в НАТО", - приводит слова Апаршина агентство УНИАН.

Он подчеркнул, что вопрос членства Украины в НАТО "вообще сегодня уже не обсуждается".

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.