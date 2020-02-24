Возле воинской части в Ленобласти нашли мумию, пишут СМИ

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В Выборгском районе в Ленинградской области рядом с воинской частью нашли мумифицированный труп мужчины, сообщает портал 47news.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Тело обнаружил контрактник, которого командир отправил проверить, нет ли в канализационных люках бездомных людей.
Военнослужащий наткнулся на останки человека лет 25 в пальто и со связкой ключей.
По предварительным данным, смерть наступила около полугода назад. Личность покойного, а также причины смерти устанавливаются.
30 июля 2019, 11:40В Нижегородской области нашли мумию, замурованную в стену церковной лавки