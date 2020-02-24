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Возле воинской части в Ленобласти нашли мумию, пишут СМИ
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РИА Новости

Возле воинской части в Ленобласти нашли мумию, пишут СМИ

14:36 24.02.2020 (обновлено: 17:00 24.02.2020)
11012
© Flickr / mylisaКанализационный люк
Канализационный люк
© Flickr / mylisa
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В Выборгском районе в Ленинградской области рядом с воинской частью нашли мумифицированный труп мужчины, сообщает портал 47news.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Тело обнаружил контрактник, которого командир отправил проверить, нет ли в канализационных люках бездомных людей.
Военнослужащий наткнулся на останки человека лет 25 в пальто и со связкой ключей.
По предварительным данным, смерть наступила около полугода назад. Личность покойного, а также причины смерти устанавливаются.
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