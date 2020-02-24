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Площадь перед посольством России в Праге назовут именем Бориса Немцова
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РИА Новости

Площадь перед посольством России в Праге назовут именем Бориса Немцова

14:25 24.02.2020
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© AP Photo / Petr David JosekПосольство России в Чехии
Посольство России в Чехии
© AP Photo / Petr David Josek
Посольство России в Чехии. Архивное фото
ПРАГА, 17 фев – РИА Новости. Городской совет Праги на заседании в понедельник принял решение переименовать площадь Pod kaštany (Под каштанами), на которой находится посольство РФ в Чехии, в площадь Бориса Немцова, сообщила пресс-служба муниципалитета города.

"В связи с пятой годовщиной со дня убийства известного российского политика Бориса Немцова члены горсовета Праги приняли сегодня решение о присвоении его имени площади, которая до настоящего времени называлась Pod kaštany. Данное решение было принято в контексте с соответствующей петицией, подписанной 4,5 тысячи жителей Праги", - говорится в сообщении.

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Председатель Ассоциации независимых СМИ и бывший президент республиканской полиции Станислав Новотный сообщил РИА Новости, что группа гражданских активистов подготовила и передала в минувший четверг в муниципалитет Праги петицию с протестом против переименования площади перед посольством РФ в Чехии, ее подписали около 1,2 тысячи человек. Сведениями о том, рассматривалась ли данная петиция на заседании горсовета, Новотный пока не располагает.
В четверг, в пятую годовщину убийства Немцова, намечено провести церемонию открытия доски с новым названием площади. Ранее приматор (глава) Праги Зденек Гржиб заявил, что не предполагает, что кто-либо в России воспримет переименование площади в качестве провокации, поскольку Немцов, кроме прочего, некоторое время занимал пост вице-премьера. К тому же, добавил приматор, площади, носящие имя Немцова, уже есть в Вашингтоне, Вильнюсе и Киеве.
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Как сообщил РИА Новости представитель посольства РФ в Чехии, диппредставительство данное решение властей Праги не комментирует.
В свою очередь, президент республики Милош Земан, по словам его пресс-секретаря Йиржи Овчачека, считает, что переименование площади, на которой размещено посольство России, несомненно, является политическим шагом. "Речь однозначно идет о политическом шаге. Это классическое проявление особенности некоторых чехов – совершить пакость, оставаясь при этом как бы в стороне", - передал слова президента его пресс-секретарь в газете Lidové noviny.
Немцов был убит в ночь на 28 февраля 2015 года в центре Москвы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет.
Заур Дадаев, братья Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев, обвиняемые в совершении убийства политика Бориса Немцова, в зале Басманного суда Москвы. Архивное фото
13 июля 2017, 03:42
Дело об убийстве Бориса Немцова
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Обсудить 62
Приговор по делу об убийстве НемцоваРасследование убийства Бориса НемцоваУбийство Бориса НемцоваБорис НемцовПрагаВ мире
Популярные комментарии
А слабо все чехию переименовать в, например, немцовию?
24 февраля, 14:29
ЕКЕвгений Колесов
33130105
А чем пакость то?!
24 февраля, 14:56
Pawel Zverev
28300118
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