Площадь перед посольством России в Праге назовут именем Бориса Немцова

ПРАГА, 17 фев – РИА Новости. Городской совет Городской совет Праги на заседании в понедельник принял решение переименовать площадь Pod kaštany (Под каштанами), на которой находится посольство РФ в Чехии, в площадь Бориса Немцова , сообщила пресс-служба муниципалитета города.

"В связи с пятой годовщиной со дня убийства известного российского политика Бориса Немцова члены горсовета Праги приняли сегодня решение о присвоении его имени площади, которая до настоящего времени называлась Pod kaštany. Данное решение было принято в контексте с соответствующей петицией, подписанной 4,5 тысячи жителей Праги", - говорится в сообщении.

Председатель Ассоциации независимых СМИ и бывший президент республиканской полиции Станислав Новотный сообщил РИА Новости, что группа гражданских активистов подготовила и передала в минувший четверг в муниципалитет Праги петицию с протестом против переименования площади перед посольством РФ в Чехии, ее подписали около 1,2 тысячи человек. Сведениями о том, рассматривалась ли данная петиция на заседании горсовета, Новотный пока не располагает.

В четверг, в пятую годовщину убийства Немцова , намечено провести церемонию открытия доски с новым названием площади. Ранее приматор (глава) Праги Зденек Гржиб заявил, что не предполагает, что кто-либо в России воспримет переименование площади в качестве провокации, поскольку Немцов, кроме прочего, некоторое время занимал пост вице-премьера. К тому же, добавил приматор, площади, носящие имя Немцова, уже есть в Вашингтоне, Вильнюсе и Киеве.

Как сообщил РИА Новости представитель посольства РФ в Чехии, диппредставительство данное решение властей Праги не комментирует.

В свою очередь, президент республики Милош Земан, по словам его пресс-секретаря Йиржи Овчачека, считает, что переименование площади, на которой размещено посольство России, несомненно, является политическим шагом. "Речь однозначно идет о политическом шаге. Это классическое проявление особенности некоторых чехов – совершить пакость, оставаясь при этом как бы в стороне", - передал слова президента его пресс-секретарь в газете Lidové noviny.