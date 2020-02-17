В Праге активисты собирают подписи против площади Бориса Немцова

ПРАГА, 17 фев — РИА Новости. Группа гражданских активистов Группа гражданских активистов Праги начала сбор подписей против переименования площади у российского посольства в площадь Бориса Немцова . Об этом сообщил РИА Новости вечером в воскресенье председатель Ассоциации независимых СМИ и бывший президент республиканской полиции Станислав Новотный.

С идеей переименовать площадь Pod kaštany (Под каштанами) выступил ранее приматор (глава) Праги Зденек Гржиб.

"Группа гражданских активистов Праги подготовила и опубликовала в субботу 15 февраля петицию против переименования площади Pod kaštany в площадь Бориса Немцова и начала сбор подписей под нею. К вечеру воскресенья, то есть за два неполных дня, петицию уже подписали 417 человек", — сказал Новотный.

"Многие в Праге прекрасно понимают, что инициатива приматора – не что иное как самая настоящая провокация, направленная против России, против ее руководства, на разрушение дружественных отношений между нашими странами", — сказал собеседник.

Президент республики Милош Земан, по словам его пресс-секретаря Йиржи Овчачека, считает, что переименование площади, на которой размещено посольство России, несомненно является политическим шагом.

"Речь однозначно идет о политическом шаге. Это классическое проявление особенности некоторых чехов – совершить пакость, оставаясь при этом как бы в стороне", — передал слова президента его пресс-секретарь в газете Lidové noviny.

По словам приматора, присвоением площади имени Немцова магистрат пойдет навстречу пожеланиям 4,5 тысячи горожан, поставивших своих подписи под соответствующей петицией. При этом приматор не считает, что кто-либо в России воспримет переименование площади в качестве провокации, поскольку Немцов, кроме прочего, был российским вице-премьером. К тому же, добавил приматор, площади, носящие имя Немцова, уже есть в Вашингтоне, Вильнюсе и Киеве.

Решение о переименовании площади Под каштанами, как сообщил приматор, предполагается принять на заседании горсовета 24 февраля, чтобы спустя три дня, в пятую годовщину убийства Немцова, можно было провести церемонию торжественного открытия доски с новым названием.