На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 фев - РИА Новости. Сигналы оповещения о возможном ракетном обстреле прозвучали в Сдероте и в граничащих с Газой районах на юге Израиля, сообщили в понедельник израильские военные.
"Сирены тревоги прозвучали в городе Сдерот и в районах, граничащих с Газой", - говорится в сообщении пресс-службы израильской армии.
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Накануне сигналы оповещения о возможном ракетном обстреле дважды за вечер звучали в Ашкелоне и ряде приграничных районов на юге Израиля. Израильские военные сообщили, что общее число ракет, выпущенных из палестинского анклава в Газе по израильской территории, составило 21, 13 из них были перехвачены.