На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги

"Сирены тревоги прозвучали в городе Сдерот и в районах, граничащих с Газой", - говорится в сообщении пресс-службы израильской армии.

Накануне сигналы оповещения о возможном ракетном обстреле дважды за вечер звучали в Ашкелоне и ряде приграничных районов на юге Израиля. Израильские военные сообщили, что общее число ракет, выпущенных из палестинского анклава в Газе по израильской территории, составило 21, 13 из них были перехвачены.