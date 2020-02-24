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В дагестанском селе загорелись четыре дома
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РИА Новости

В дагестанском селе загорелись четыре дома

12:35 24.02.2020
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© РИА Новости / Кирилл БрагаСотрудник противопожарной службы
Сотрудник противопожарной службы
© РИА Новости / Кирилл Брага
Сотрудник противопожарной службы . Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 24 фев - РИА Новости. Четыре дома горят в селе Махоатли Цунтинского района Дагестана, кроме спасателей пожар тушат 150 добровольцев, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.
"Поступило сообщение о том, что в селе Махоатли произошел пожар. В результате пострадало четыре строящихся строения, жилые или нежилые уточняется", - говорится в сообщении.
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В МЧС рассказали, из-за чего чаще всего происходят пожары в домах
По данным ведомства, пожар локализован, работает пожарный расчет и 150 человек добровольцев.
"Пострадавших среди населения нет. Площадь и ущерб уточняются", - отмечается в сообщении.
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Республика ДагестанПроисшествия
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