В дагестанском селе загорелись четыре дома

МАХАЧКАЛА, 24 фев - РИА Новости. Четыре дома горят в селе Махоатли Цунтинского района Дагестана, кроме спасателей пожар тушат 150 добровольцев, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.
"Поступило сообщение о том, что в селе Махоатли произошел пожар. В результате пострадало четыре строящихся строения, жилые или нежилые уточняется", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, пожар локализован, работает пожарный расчет и 150 человек добровольцев.
"Пострадавших среди населения нет. Площадь и ущерб уточняются", - отмечается в сообщении.