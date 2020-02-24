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Нападение рыси на дрессировщика в Цхинвале попало на видео
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РИА Новости

Нападение рыси на дрессировщика в Цхинвале попало на видео

12:14 24.02.2020 (обновлено: 17:24 24.02.2020)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкВосточно-сибирская рысь в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка
Восточно-сибирская рысь в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Рысь набросилась на дрессировщика во время гастролей в Цхинвале. Видео инцидента опубликовал Sputnik Осетия.
На кадрах видно, как мужчина тянет животное за поводок, рысь сопротивляется, падает вместе со стойкой и набрасывается на него. После краткой потасовки дрессировщику удается увести зверя за кулисы.
Комментаторов под видео возмутило подобное обращение с животным.
"Самого его бы так привязать веревкой! Надоели эти цирки и зоопарки с замученными животными. Ненавижу насилие над зверями!" — написала a.m.dzuka.
"Законом запретить цирки с дикими животными. Когда прекратится это издевательство над ними?" — поддержала ее tekstil_dom_almaty.
"Правильно сделала!!! В замкнутом пространстве дрессировщики избивают животных, а в открытом помещении животное мстит обидчику. Давно пора закрыть такие представления — развлечения для "людей"! В подобном случае больше страдают животные", — добавила verkhomiilidiia.
Аскольд Запашный
1 ноября 2019, 08:00Культура
Правда о цирке: как там на самом деле обращаются с животными
1001255128
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ЦхинвалЮжная ОсетияПроисшествияВ мире
Популярные комментарии
Несчастное животное. Домашнюю-то кошку невозможно заставить делать то, что нам хочется, а это дикий зверь. Какое насилие над ним совершается, чтобы заставить выполнять команды дрессировщика. Садисты. Необходим законодательный запрет на все виды развлечений с участием диких животных.
24 февраля, 12:46
BBoris
3100002
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