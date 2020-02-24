Нападение рыси на дрессировщика в Цхинвале попало на видео

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Рысь набросилась на дрессировщика во время гастролей в Цхинвале. Видео инцидента опубликовал Sputnik Осетия.
На кадрах видно, как мужчина тянет животное за поводок, рысь сопротивляется, падает вместе со стойкой и набрасывается на него. После краткой потасовки дрессировщику удается увести зверя за кулисы.
Комментаторов под видео возмутило подобное обращение с животным.
"Самого его бы так привязать веревкой! Надоели эти цирки и зоопарки с замученными животными. Ненавижу насилие над зверями!" — написала a.m.dzuka.
"Законом запретить цирки с дикими животными. Когда прекратится это издевательство над ними?" — поддержала ее tekstil_dom_almaty.
"Правильно сделала!!! В замкнутом пространстве дрессировщики избивают животных, а в открытом помещении животное мстит обидчику. Давно пора закрыть такие представления — развлечения для "людей"! В подобном случае больше страдают животные", — добавила verkhomiilidiia.
1 ноября 2019, 08:00КультураПравда о цирке: как там на самом деле обращаются с животными