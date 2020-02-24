В Петербурге закроют затворы дамбы из-за угрозы наводнения

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 фев - РИА Новости. Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) в Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге закрывают в связи с возможным подъемом уровня воды в устье реки Невы до опасных значений, сообщает дирекция КЗС.

Отмечается, что 24 февраля в Петербурге ожидается повышение уровня воды до опасных значений, в связи с этим принято решение о закрытии всех судопропускных и водопропускных сооружений.

"В связи со штормовым предупреждением и опасностью повышения уровня воды в устье реки Невы, по прогнозам ФГБУ "Северо-Западное УГМС", до критериев наводнения (+160 - +170 сантиметров), системой предупреждения угрозы наводнений разработан план работы Комплекса защитных сооружений города Санкт-Петербурга для предотвращения наводненческой ситуации", - говорится в сообщении.