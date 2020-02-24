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В Петербурге закроют затворы дамбы из-за угрозы наводнения
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РИА Новости

В Петербурге закроют затворы дамбы из-за угрозы наводнения

11:18 24.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСнегопад в Санкт-Петербурге
Снегопад в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Снегопад в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 фев - РИА Новости. Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге закрывают в связи с возможным подъемом уровня воды в устье реки Невы до опасных значений, сообщает дирекция КЗС.
Отмечается, что 24 февраля в Петербурге ожидается повышение уровня воды до опасных значений, в связи с этим принято решение о закрытии всех судопропускных и водопропускных сооружений.
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"В связи со штормовым предупреждением и опасностью повышения уровня воды в устье реки Невы, по прогнозам ФГБУ "Северо-Западное УГМС", до критериев наводнения (+160 - +170 сантиметров), системой предупреждения угрозы наводнений разработан план работы Комплекса защитных сооружений города Санкт-Петербурга для предотвращения наводненческой ситуации", - говорится в сообщении.
Закрытие комплекса защитных сооружений началось в 10.20 мск. Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру остановлено капитаном морского порта "Большой порт Санкт-Петербург" в 08.00 мск.
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Санкт-ПетербургОбщество
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