Глава Sputnik Эстония и Вышинский вышли на пикет к посольству в Москве

Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский участвует в пикете у посольства Эстонии в Москве

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский и глава эстонского отделения Sputnik Елена Черышева вышли на пикет у посольства Эстонии в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

"Мы здесь, в День независимости Эстонии, чтобы еще раз призвать эстонский МИД и другие официальные власти отреагировать на ситуацию с нашими коллегами из эстонского Sputnik. Их судьбы очень сильно напоминают мой собственный опыт, с той лишь разницей, что меня на Украине арестовали и держали за решеткой больше года, а коллегам пока только угрожают тюремными сроками. Этот факт вызывает очень сильную тревогу, учитывая, что все происходит на территории ЕС", — заявил Вышинский.

© РИА Новости Глава Sputnik Эстония Елена Черышева на пикете у посольства Эстонии в Москве © РИА Новости Глава Sputnik Эстония Елена Черышева на пикете у посольства Эстонии в Москве

По словам Черышевой, государство не может отмечать День независимости, когда оно "лишило средств к существованию собственных граждан".

"На самом деле, сегодня траур и по независимости, и по демократии, и по свободе слова. <...> Европейское государство, позиционирующее себя демократическим, лишило работы более 30 человек только за то, что они думают иначе, только за то, что они вне мейнстрима", — подчеркнула она.

Угрозы журналистам Sputnik Эстония

В декабре сотрудники агентства получили от руководства Департамента полиции и погранохраны Эстонии прямые угрозы возбуждения уголовных дел в случае, если они не прекратят трудовые отношения с головной организацией. Таллин обосновал эти действия санкциями, введенными Евросоюзом в марте 2014 года против ряда физических и юридических лиц на фоне событий на Украине. Однако санкции ЕС направлены не против МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева

В результате журналисты были вынуждены с 1 января разорвать трудовые отношения с "Россией сегодня", а сайт Sputnik Эстония перешел на работу в чрезвычайном режиме.

Высокопоставленный источник в Москве рассказал РИА Новости, что к действиям эстонских властей имеют отношение британские кураторы и это будет учтено для принятия в ближайшее время симметричных мер в отношении британских СМИ в России.

МИА "Россия сегодня" назвало действия эстонских властей открытой травлей, правовым беспределом и грубейшим нарушением принципов свободы слова и обратилось ко всем международным и европейским организациям, в том числе ООН, ЕС, ОБСЕ, Европарламенту, "Репортерам без границ".