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Глава Sputnik Эстония и Вышинский вышли на пикет к посольству в Москве
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РИА Новости

Глава Sputnik Эстония и Вышинский вышли на пикет к посольству в Москве

10:37 24.02.2020 (обновлено: 14:04 24.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИсполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский участвует в пикете у посольства Эстонии в Москве
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский участвует в пикете у посольства Эстонии в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский и глава эстонского отделения Sputnik Елена Черышева вышли на пикет у посольства Эстонии в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы здесь, в День независимости Эстонии, чтобы еще раз призвать эстонский МИД и другие официальные власти отреагировать на ситуацию с нашими коллегами из эстонского Sputnik. Их судьбы очень сильно напоминают мой собственный опыт, с той лишь разницей, что меня на Украине арестовали и держали за решеткой больше года, а коллегам пока только угрожают тюремными сроками. Этот факт вызывает очень сильную тревогу, учитывая, что все происходит на территории ЕС", — заявил Вышинский.
© РИА НовостиГлава Sputnik Эстония Елена Черышева на пикете у посольства Эстонии в Москве
Глава Sputnik Эстония Елена Черышева на пикете у посольства Эстонии в Москве
© РИА Новости
Глава Sputnik Эстония Елена Черышева на пикете у посольства Эстонии в Москве
По словам Черышевой, государство не может отмечать День независимости, когда оно "лишило средств к существованию собственных граждан".
"На самом деле, сегодня траур и по независимости, и по демократии, и по свободе слова. <...> Европейское государство, позиционирующее себя демократическим, лишило работы более 30 человек только за то, что они думают иначе, только за то, что они вне мейнстрима", — подчеркнула она.

Угрозы журналистам Sputnik Эстония

В декабре сотрудники агентства получили от руководства Департамента полиции и погранохраны Эстонии прямые угрозы возбуждения уголовных дел в случае, если они не прекратят трудовые отношения с головной организацией. Таллин обосновал эти действия санкциями, введенными Евросоюзом в марте 2014 года против ряда физических и юридических лиц на фоне событий на Украине. Однако санкции ЕС направлены не против МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева.
Баннер в информационном агентстве Sputnik Эстония в Таллине
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Посол России в Таллине оценил положение Sputnik Эстония
В результате журналисты были вынуждены с 1 января разорвать трудовые отношения с "Россией сегодня", а сайт Sputnik Эстония перешел на работу в чрезвычайном режиме.
Высокопоставленный источник в Москве рассказал РИА Новости, что к действиям эстонских властей имеют отношение британские кураторы и это будет учтено для принятия в ближайшее время симметричных мер в отношении британских СМИ в России.
МИА "Россия сегодня" назвало действия эстонских властей открытой травлей, правовым беспределом и грубейшим нарушением принципов свободы слова и обратилось ко всем международным и европейским организациям, в том числе ООН, ЕС, ОБСЕ, Европарламенту, "Репортерам без границ".
Представитель ОБСЕ Арлем Дезир заявил, что стремление властей Эстонии распространить действие персональных санкций ЕС на коллектив Sputnik Эстония создает проблему в сфере свободы СМИ, и призвал Таллин воздержаться от ненужных ограничений работы журналистов. При этом он подчеркнул, что Sputnik Эстония не входит в санкционный список Евросоюза.
Глава Sputnik Эстония Елена Черышева во время пресс-конференции на полях сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы
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13371028
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Елена ЧерышеваКирилл ВышинскийSputnikВладимир ПутинМоскваЭстонияРоссияОбщество
Популярные комментарии
А пикет согласованный? Почему в статье не написано?
24 февраля, 11:42
Naum Vygodsky
530018
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