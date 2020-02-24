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Гастроэнтеролог рассказала, как правильно есть блины
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РИА Новости

Гастроэнтеролог рассказала, как правильно есть блины

09:59 24.02.2020 (обновлено: 12:04 24.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкБлины
Блины
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Блины. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Гастроэнтеролог Нурия Дианова в беседе с "Пятым каналом" рассказала, что не стоит ограничивать себя в желании съесть несколько блинов в Масленицу.
Однако врач посоветовала есть их утром, заменяя таким образом сложные углеводы, например каши. Можно добавить к ним белок — например творог, а также моцареллу, пармезан или слабосоленую нежирную рыбу. Еще одним подходящим вариантом начинки станут фрукты и орехи.
Блины можно съесть и на обед, однако без жирной красной рыбы, икры и масла — подобное сочетание может вызвать обострения у людей, которые имеют проблемы с желчным пузырем и поджелудочной железой. При этом стоит воспринимать подобный прием пищи как полноценный, а не перекус.
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Дианова посоветовала не есть блины на ужин, так как они могут задерживать воду в организме. Кроме того, блины хуже усваиваются в темное время суток. От сладких начинок также стоит отказаться, так как сочетание сложных и быстрых углеводов может привести к лишнему весу.
Масленица в России началась в понедельник.
Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич предупредил, что в масленичную неделю не стоит переедать блинов, приготовленных с большим количеством масла. Он посоветовал при выпекании использовать сковородку с антипригарным покрытием и обходиться без масла. Также он предложил делать начинку более полезной. Готовую продукцию Менделевич посоветовал покупать только в проверенных местах.
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Нурия ДиановаКрасная икраБорис МенделевичОрехиМасленицаГосдума РФРоссияблиныОбщество
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Naum Vygodsky
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