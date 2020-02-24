Гастроэнтеролог рассказала, как правильно есть блины

Дианова посоветовала не есть блины на ужин, так как они могут задерживать воду в организме. Кроме того, блины хуже усваиваются в темное время суток. От сладких начинок также стоит отказаться, так как сочетание сложных и быстрых углеводов может привести к лишнему весу.