Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая

Санаторий в Новых Санжарах на Украине, где находятся эвакуированные из Китая граждане

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Министерство здравоохранения Украины запретило передавать продукты питания людям, находящимся на карантине в поселке Новые Санжары, рассказал замглавы ведомства Виктор Ляшко.

"Поскольку у нас обсервация относительно острой респираторной вирусной инфекции, мы не хотим, чтобы у нас были еще обсервации по диарейным заболеваниям", — приводит его слова "Укринформ"

Как объяснил Ляшко, в медцентре работает пищеблок и всю еду готовят на месте.

Украинцев и граждан других стран, эвакуированных из китайской провинции Хубэй из-за вспышки нового типа коронавируса, временно разместили в санатории в Новых Санжарах. Против их прибытия ранее выступили жители Полтавской области.

Коронавирусное заболевание 2019 года

В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, 11 февраля Всемирная организация здравоохранения дала заболеванию название Covid-19.