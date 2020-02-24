Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Министерство здравоохранения Украины запретило передавать продукты питания людям, находящимся на карантине в поселке Новые Санжары, рассказал замглавы ведомства Виктор Ляшко.
"Поскольку у нас обсервация относительно острой респираторной вирусной инфекции, мы не хотим, чтобы у нас были еще обсервации по диарейным заболеваниям", — приводит его слова "Укринформ".
20 февраля, 11:20На Украине жители протестуют против приезда эвакуированных из Китая
Как объяснил Ляшко, в медцентре работает пищеблок и всю еду готовят на месте.
Украинцев и граждан других стран, эвакуированных из китайской провинции Хубэй из-за вспышки нового типа коронавируса, временно разместили в санатории в Новых Санжарах. Против их прибытия ранее выступили жители Полтавской области.
Коронавирусное заболевание 2019 года
В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, 11 февраля Всемирная организация здравоохранения дала заболеванию название Covid-19.
По состоянию на 24 февраля число зараженных в Китае превысило 79,3 тысячи человек, умерли 2527, выздоровели почти 25 тысяч пациентов.