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Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая
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РИА Новости

Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая

08:49 24.02.2020 (обновлено: 17:08 24.02.2020)
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© REUTERS / Valentyn OgirenkoСанаторий в Новых Санжарах на Украине, где находятся эвакуированные из Китая граждане
Санаторий в Новых Санжарах на Украине, где находятся эвакуированные из Китая граждане
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Министерство здравоохранения Украины запретило передавать продукты питания людям, находящимся на карантине в поселке Новые Санжары, рассказал замглавы ведомства Виктор Ляшко.
"Поскольку у нас обсервация относительно острой респираторной вирусной инфекции, мы не хотим, чтобы у нас были еще обсервации по диарейным заболеваниям", — приводит его слова "Укринформ".
Пострадавший во время протеста против прибытия самолета с эвакуированными из китайской провинции Хубэй в село Новые Санжары Полтавской области
20 февраля, 11:20
На Украине жители протестуют против приезда эвакуированных из Китая
Как объяснил Ляшко, в медцентре работает пищеблок и всю еду готовят на месте.
Украинцев и граждан других стран, эвакуированных из китайской провинции Хубэй из-за вспышки нового типа коронавируса, временно разместили в санатории в Новых Санжарах. Против их прибытия ранее выступили жители Полтавской области.

Коронавирусное заболевание 2019 года

В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, 11 февраля Всемирная организация здравоохранения дала заболеванию название Covid-19.
По состоянию на 24 февраля число зараженных в Китае превысило 79,3 тысячи человек, умерли 2527, выздоровели почти 25 тысяч пациентов.
Алексей Гончарук
11:58
Все подготовлены. Гончарук призвал не паниковать из-за коронавируса
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Полтавская областьРаспространение нового коронавирусаСитуация на УкраинеИван ВарченкоМинистерство здравоохранения УкраиныВладимир ЗеленскийКитайУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Голодом решили заморить?
24 февраля, 09:03
ВКВячеслав Кор
291301669
Вирус не разбежится, а мышьяк вполне может прибежать:) Не сожгли,, так потравим - вполне подходящий для местного контингента лозунг
24 февраля, 10:55
Любовь Тамаркина
31010312
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