Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-24T08:33+0300
https://ria.ru/20200224/1565132521.html
Прибывших из Японии казахстанцев обследуют на коронавирус
https://cdn24.img.ria.ru/images/155957/72/1559577299_0:88:3071:1815_1036x0_80_0_0_7852d2fb25e937697d43862c91c4d6ba.jpg
РИА Новости

Прибывших из Японии казахстанцев обследуют на коронавирус

08:32 24.02.2020 (обновлено: 08:33 24.02.2020)
3328
© РИА Новости / Виталий БелоусовНур-Султан
Нур-Султан
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Нур-Султан. Архивное фото
АЛМА-АТА, 24 фев – РИА Новости. Самолет с 20 гражданами Казахстана, в том числе четырьмя туристами с лайнера Diamond Princess, прибыл из Токио в Нур-Султан, все пассажиры госпитализированы для проведения лабораторных исследований на коронавирус, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Казахстана.
Ранее МИД Казахстана сообщал, что на борту Diamond Princess находились четверо казахстанцев: две женщины и двое детей 8 и 12 лет. По данным внешнеполитического ведомства, казахстанцы покинули борт судна на прошлой неделе после получения отрицательных результатов тестов на коронавирус.
В Центральном госпитале города Ухань
07:50
В 24 регионах Китая за сутки не выявили новых случаев коронавируса
"23 февраля… в Нур-Султан из Токио прибыл рейс с 20 гражданами Казахстана (из них 4 человека - пассажиры японского лайнера Diamond Princess). Все были доставлены и госпитализированы в стационар на карантин для медицинского и лабораторного обследования. Состояние здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении Минздрава.
В Японии к вечеру воскресенья выявлено 838 человек с положительной реакцией на новый тип коронавируса. Из них 691 человек – пассажиры и члены экипажа Diamond Princess.
Сотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
04:37
В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 763 человек
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.
По последним официальным данным, число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24,7 тысячи. По данным ВОЗ, за пределами материкового Китая в 28 странах выявлено 1769 случаев заражения, 17 – с летальным исходом.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
030301
Обсудить 0
Diamond PrincessРаспространение нового коронавирусаМинистерство здравоохранения КазахстанаВОЗМИД КазахстанаКитайЯпонияУханьВ мире
Рекомендуем
Американский ракетный эсминец USS Ross (DDG 71)
Американский эсминец зашел в Черное море
Путин рассказал о создании в России оружия будущего
Путин рассказал о создании в России "оружия будущего"
Мексика
Консул рассказал о состоянии найденной в Мексике 15-летней россиянки
Мужчина с пенсией
В Совфеде объяснили, из-за чего меняется размер пенсии
Краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Способное достроить "Северный поток — 2" судно изменило маршрут
Актриса Настасья Самбурская
Самбурская рассказала, почему хочет уехать из России
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров предложил назвать район Грозного именем героя ВОВ
Певица MARUV
Maruv нецензурно ответила критикам празднования 23 Февраля
Британская актриса Гвендолин Кристи и американская автор-исполнительница Мадонна Луиз Чикконе
Мадонна опасно пошутила про "Игру престолов"
Певец Лев Лещенко
Лев Лещенко раскритиковал скандальный клип солиста Rammstein
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива
Депутат Рады поздравил жителей Украины с 23 февраля
Девушка за рулем автомобиля
В Москве личный водитель украл у шефа десять миллионов рублей
Американский ракетный эсминец USS Ross (DDG 71)
В США объяснили заход эсминца Ross в Черное море
В цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод
Труба зовет: Европа потребовала больше газа из России
Самолет Boeing-737 Max
NYT: пилот Boeing мог умышленно ввести в заблуждение FAA о 737 Max
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:53Фигурант дела Гандзюк обжаловал решение об экстрадиции из Болгарии
20:52Источник сообщил об отражении сирийской армией атаки боевиков в Идлибе
20:44В Иране подтвердили дату заседания комиссии по ядерной сделке
20:33В Испании умер крупнейший в стране специалист по русской литературе
20:31СМИ сообщили о попадании посла США в России в "черный список" Трампа
20:21Лавров обсудит ситуацию в Идлибе с генсеком ООН
20:19Премьер Черногории обвинил Сербскую церковь в неуплате налогов
20:15Глава МИД Германии поприветствовал предложение по перемирию в Ливии
20:00Суд присяжных признал Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании
19:59В Японии число заражений коронавирусом за сутки выросло до 850
19:45Эксперты рассказали, чем отличаются путешествия мужчин и женщин
19:44Генконсульство прокомментировало инцидент с автомобилем в Германии
19:38Немецкая полиция назвала наезд на толпу в Фолькмарзене намеренным
19:24"Нафтогаз" объявил о снижении цены на газ для украинцев
19:18В немецком Гессене отменили карнавалы после инцидента с автомобилем
19:11На Украине предложили запретить ношение формы тоталитарных режимов
19:09ВОЗ предупредила об угрозе пандемии коронавируса
19:01В Ижевске приостановили стройку в доме, где обрушился лестничный проем
18:45СМИ сообщили число пострадавших при наезде автомобиля в Германии
18:44Киев вызвал посла Сербии из-за символики Крыма на российском стенде
Лента новостейМолния