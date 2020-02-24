Прибывших из Японии казахстанцев обследуют на коронавирус

АЛМА-АТА, 24 фев – РИА Новости. Самолет с 20 гражданами Самолет с 20 гражданами Казахстана , в том числе четырьмя туристами с лайнера Diamond Princess , прибыл из Токио в Нур-Султан, все пассажиры госпитализированы для проведения лабораторных исследований на коронавирус , сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Казахстана.

Ранее МИД Казахстана сообщал, что на борту Diamond Princess находились четверо казахстанцев: две женщины и двое детей 8 и 12 лет. По данным внешнеполитического ведомства, казахстанцы покинули борт судна на прошлой неделе после получения отрицательных результатов тестов на коронавирус.

"23 февраля… в Нур-Султан из Токио прибыл рейс с 20 гражданами Казахстана (из них 4 человека - пассажиры японского лайнера Diamond Princess). Все были доставлены и госпитализированы в стационар на карантин для медицинского и лабораторного обследования. Состояние здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении Минздрава.

В Японии к вечеру воскресенья выявлено 838 человек с положительной реакцией на новый тип коронавируса. Из них 691 человек – пассажиры и члены экипажа Diamond Princess.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.